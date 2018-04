Demolición del estadio Azul indigna a la sensual modelo chilena Daniella Chávez

Excelente semana a todos mis instamigos!💛. Bikini: @cuplum 💝I love thanks . Usa mi código para comprar en @cuplum y obtén un 15% de descuento! CODE: DANIELLACHAVEZ . .

A post shared by Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) on May 29, 2017 at 5:47pm PDT