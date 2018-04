Mauricio Ochmann explica las verdaderas razones de por qué renuncia a hacer ‘El Chema’

"Me entristece y me enoja que este tipo de contenido esté al alcance de los niños"

Luego de 5 años dándole vida a ‘El Chema’, Mauricio Ochmann confirma los rumores que ya no hará más ese personaje, ni en la próxima temporada de ‘El Señor de los Cielos’, ni en la segunda de la propia serie del narco que caracteriza.

Aunque ya te habíamos contado que esto posiblemente estuviera sucediendo. y que Alberto Guerra sería el actor que tome su lugar, las razones no son porque ya tenga otros compromisos laborales. El propio actor compartió en sus redes sociales que lo está haciendo por algo que lo entristece y lo enoja.

Aquí sus propias palabras:

“Hola a todos. Es importante para mí, antes de que se hagan suposiciones y chismes, decirles de mi propia voz porqué decidí no continuar haciendo ‘El Chema’. Me parece que el público que me siguió con este personaje durante casi 5 años, merece una explicación clara de mi parte y no rumores.

La única realidad es que el personaje tuvo gran éxito y sé que lo lógico sería sacarle todo el jugo, pero me movió profundamente darme cuenta de la cantidad de niños y niñas de TODAS las edades que se acercaban a felicitarme por ser fans del personaje y decirme que lo admiraban.

Me entristece y me enoja que este tipo de contenido esté al alcance de los niños y si los padres no son lo suficientemente responsables para no sentarse a ver este tipo de programas como si fueran para toda la familia, en mi debía existir esa responsabilidad como artista más allá de la fama o el dinero. Estos programas definitivamente NO son para niños qué tal vez todavía no puedan distinguir entre la ficción y la realidad.

Eso es todo, es la única y verdadera razón por la que yo decidí no continuar más con este tipo de contenido, prefiero brindarle al público por ahora otra forma de entretenimiento. Creo que esta decisión es también una forma de respetar y agradecer al público que me ha seguido tantos años, su cariño y su apoyo.

Sé que no sólo sabrán comprender mi decisión, si no que también contaré con su apoyo. Ya vendrán muchos proyectos más en el futuro con nuevos personajes y nuevas historias, historias que hablen de otras cosas. Por ahora creo que el género ha sido ya muy explotado. Gracias de corazón”.

Recordemos que hace unos meses se convirtió en padre por segunda vez, y aunque sin duda es un actor con mucha consciencia, recordemos que incluso tiene una línea de ropa en donde la prioridad es no usar nada animal en su elaboración, su nueva vida personal lo sensibilizó mucho más.

Nos comunicamos con Telemundo para tener una reacción de parte de la cadena a esta decisión de Mauricio Ochmann, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.