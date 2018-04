200 miembros de la Guardia Nacional van a la frontera de California esta semana

Los miembros de la Guardia Nacional no realizarán trabajo en apoyo a las leyes migratorias, ni tampoco construirán el muro fronterizo durante su misión, que durará hasta septiembre

Alrededor de 200 miembros de la Guardia Nacional se dirigen a la frontera de California-México esta semana en el primer despliegue militar bajo el acuerdo entre el gobernador Jerry Brown y la Administración Trump para mejorar la seguridad fronteriza.

Se espera que los militares arriben a la zona de El Centro, en el condado de San Diego para mediados de la semana.

“Esta misión se enfoca en combatir las pandillas criminales transnacionales, traficantes humanos y de armas ilegales y a los narcotraficantes”, indicó el Tte. Coronel Thomas Keegann en un comunicado.

Agregó que el personal proveerá vigilancia contra drogas, recabará inteligencia, vigilará cámaras e instalará y operará el equipo.

El gobernador Brown y las autoridades federales acordaron esos términos después que Trump pidió que los gobernadores de estados fronterizos aumentaran la seguridad a lo largo de la frontera.

“Seamos muy claros acerca del alcance de esta misión. No será una misión para construir un nuevo muro. No será una misión para acorralar a mujeres o niños o para detener a la gente que escapa de la violencia y que busca una vida mejor. Y la Guardia Nacional de California no hará cumplir leyes federales de inmigración”, puntualizó el gobernador demócrata.

Trump quiere que se desplieguen hasta 4,000 elementos a la frontera para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas