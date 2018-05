El influencer más generoso de Instagram: Regala iPhones y autos nuevos

Santiago Maratea es un hit en las redes con sus videos, y tiene un acercamiento diferente a sus seguidores

Uno cree que surgiste cuando te conoce o te empieza a seguir. Sin embargo, detrás de cada uno de esos videos, hay años de trabajo”, asegura el influencer que reniega de su condición de tal y se reconoce amigo de muchos de sus primeros seguidores.

“Suele pasar que ves un programa en la tele y crees que todo el mundo lo está mirando o vas a una reunión y está lleno de gente bailando tango y pensabas que eso ya ni existía. Eso sucede en Instagram, es tan masivo y confuso que un día no puedes salir a la calle y al siguiente te mueves como si nada”, cuenta Santi Maratea a LA NACION.

El joven de fuertes convicciones y estilo despojado recuerda que de chico, sus padres lo echaban de la casa en horario laboral. “Me decían que si no trabajaba, no podía estar ahí y yo me iba tranquilo por la calle buscando kioskeros para pedirles chocolates y prometerles que si me los daban yo no me iba a quedar con ninguno y los iba a regalar. Algunos me rechazaban y otros aceptaban”, relata.

Y así fue como comenzó todo. “Mucha gente me miraba raro, pensaban que les quería pedir algo o que les estaba tirando onda”, cuenta entre risas. “En el mundo donde vivimos no nos resulta lógico que alguien nos haga un regalo sin esperar algo a cambio”, explica.

Con el tiempo, esos regalos dejaron de ser algo aislado para convertirse en su trabajo diario. “Un día se me ocurrió fusionar las redes sociales, con lo que me gusta hacer a mí que son las sorpresas y lo que quieren las marcas que es vender y así surgió toda esta locura”, recuerda.

Experto en sorpresas

Fue entonces que decidió abandonar sus estudios para dedicarse por completo a lo que ama hacer: sorpresas. “Pedía reuniones con grandes marcas y les decía que si me apoyaban estaban demostrando que eran buena onda”, cuenta. Así logró cerrar su primer contrato formal con una reconocida marca de parlantes.”Funcionó tan bien la campaña que se quedaron sin stock y tuvieron que salir corriendo a comprar más”, recuerda orgulloso.

Lo que diferencia a Santiago de muchos otros instagramers es su habilidad para conseguir que grandes marcas le regalen sus productos y así poder sorprender a quien elija, ofreciendo un nuevo formato publicitario que logra conquistar a más de 350,000 personas a diario. “Empecé regalando chocolates y flores y al día de hoy llevo regalados autos 0 km y iPhones X, lo pienso y no puedo creerlo”, relata.