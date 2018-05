La foto de un grupo de amigos que esconde algo aterrador

La foto fue tomada en 2011 y hay en ella un elemento que aparece sin que nadie se percatara y que desencadenó un par de tragedias

Rynnice Trelfa, una mujer de 28 años originaria de Reino Unido, quedó atónita al revisar una fotografía que se tomó con un grupo de amigos en 2011, cuando realizaron un picnic.

Luego de seis años y sin que nadie se diera cuenta, la chica se percató que en la foto aparece una misteriosa mano justo a espaldas de un hombre que aparece en la imagen, una extremidad que según Rynnice no pertenece a ninguna otra persona que estaba ahí.

De inmediato, Trelfa compartió en Facebook la foto para buscar ayuda de expertos en cuestiones paranormales, ya que la mano no es lo único extraño en la foto, pues justamente el chico que se encuentra frente a ella falleció de una forma “dramática”; además de que su investigación, dio con otro dato estremecedor acerca del sitio en donde se encuentra parado su padre.

“Después de subir la foto, me escribieron algunos mediums que me dijeron que la mano pertenece a una mujer con alguna conexión con el padre de mis hijos. Mi padre y yo encontramos que hay una larga lista de eventos trágicos que sucedieron en la misma reserva. El más reciente me dejó impresionada. El mismo día que subí la foto apareció el cuerpo de una mujer muerta en la misma zona de la reserva”, escribió Trelfa en Facebook.

La foto ha generado mucha polémica pues muchos alcanzan a ver cabello detrás del joven, aunque ella asegura que no había nadie más en el momento en que fue tomada.