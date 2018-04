Lili Estefan gana su primer Daytime Emmy y mira a quién se lo dedica

Ganeeeeeeeee!!! #emmys 😄🙏 La vida no es perfecta, pero tiene momentos perfectos!!!! Feliz de compartir con ustedes este gran momento en mi carrera de 32 años en #television !!!! Gracias @daytimeemmys y @univision @elgordoylaflaca porque los sueños si se hacen realidad cuando menos uno lo espera! Gracias a todos ustedes que siempre están a mi lado, en las buenas y en las malas!!!!! #DiosEsBueno #Agradecida #daytimeemmys #liliestefan

