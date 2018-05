Como lograr el objetivo de la Atención Médica Universal

Para aquellos de nosotros que vivimos y trabajamos en California, el costo de la vivienda y el precio de la atención médica domina nuestras conversaciones de sobremesa. Y esto es porque pagamos los precios más altos de la nación por ambos, y no podemos vivir sin ninguno de los dos.

Y al parecer la situación tiende a empeorar: El tiempo que le toma a un trabajador ganar un dólar más en su salario mensual, el deducible medico sube seis dólares adicionales.

Los precios de la atención médica se encuentran fuera de control, están exprimiendo a los trabajadores, a los empleadores, a los presupuestos estatales y locales por igual. Existe el interés para controlar el costo de los procedimientos médicos y de los medicamentos; este sería el primer paso fundamental para reformar nuestro sistema de salud en términos de responsabilidad, calidad y acceso a todos.

No solo el aumento en los precios de cuidado médico es insostenible, sino que está completamente injustificado. Los estadounidenses estamos pagando hasta 20 veces más que en otros países por procedimientos y medicamentos y no estamos recibiendo una mejor atención por ello. Después de todo, la industria sabe que las personas enfermas no tienen más remedio que pagar lo que les cobren.

Brindar alivio a las familias con problemas y racionalizar los precios de la atención médica es la razón por la cual SEIU California se ha unido a los consumidores de atención médica para patrocinar AB 3087 (Kalra).

Este proyecto de ley, “La Ley de Alivio de Precios de Atención Médica” utiliza como ejemplo a Medicare, un modelo establecido que ha reducido los costos de atención médica para los ancianos, a la vez que mantiene el servicio médico para todas las personas mayores de 65 años. Los precios de Medicare son ampliamente aceptados por médicos y hospitales, por lo que sabemos que funcionan tanto para pacientes como para proveedores.

Según esta nueva propuesta, una comisión de expertos en atención médica, que no tiene influencia financiera, determinaría un precio justo para los servicios de atención médica, utilizando Medicare como base. Los médicos, hospitales y seguros podrían cobrar más solo que se demuestre que están justificados.

California lideró la nación con la expansión de la “Ley de Cuidado de Salud Asequible”, demostrando una visión amplia para una atención médica accesible y de calidad en la nación. 93% por ciento de los californianos ahora tienen una tarjeta de seguro médico – Debemos dar el siguiente paso y aprobar la legislación AB- 3087 – para garantizar que puedan usarla.