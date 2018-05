Kylie Jenner revela como nombró a su hija Stormi, y no fue por la estrella porno

La famosa cuenta la razón de porque su bebé se llama Stormi

Kylie Jenner sorprendió al mundo cuando nació su bebé y anunció que se llamaría Stormi. Lo primero que muchos en redes sociales pensaron es que se había inspirado en el nombre de la estrella porno Stormy Daniels, la misma que tiene demandado al actual residente de la Casa Blanca Donald Trump.

“En realidad no sé cómo se nos ocurrió ‘Storm’. [Travis Scott] insiste en que fue él, pero yo creo que fue idea mía“, contó la famosa a la revista ES. “Lo importante es que era pegadizo, pero a mí no me gustaba ‘Storm’ y al final acabó convirtiéndose en ‘Stormi’ y eso fue todo. Supongo que había otros nombres mejores y que probablemente me hubieran gustado más, pero tengo la impresión que ella lo eligió por nosotros“.