Atala Sarmiento, ¿ya tiene trabajo en Televisa?

3. AMAR… Después de pegarme una dormidota de 12 horas (que buena falta me hacía y AMO dormir) me pase medio día en el famoso Coliseo. El Coliseo Romano es el anfiteatro más grande construido jamás. Cada día es visitado por 20 mil personas. El boleto para entrar cuesta 35 euros (comprado con agencia, no en taquilla). Hagan las cuentas, porque el gobierno italiano dice que no le alcanza el presupuesto para conservarlo y restaurarlo…🤔 ¿dónde he oido yo que pasa eso? 😳😜 Sí es impresionante pero, la verdad aquí entre nos, allí dentro sentí una vibra rara que no me gustó 🤷🏼‍♀️ #quevivalavida #estasoyyo #comerrezaramar #eatpraylove

A post shared by atasarmiento (@atasarmiento) on Apr 29, 2018 at 9:49am PDT