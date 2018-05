“Fast & Furious” llega a Universal Studios en Orlando

Supercharged es la nueva atracción del parque inspirada en la famosa saga de películas

“A la familia nunca se le da la espalda”, Dominic Toretto (Vin Diesel), Fast & Furious.

Y, así, dando la bienvenida a la familia, Vin Diesel, actor protagonista en la famosa saga de películas, daba por inaugurada la nueva atracción de Universal Studios en Orlando: Fast & Furious – Supercharged.

Un simulador para todos los públicos donde los asistentes acompañarán a los protagonistas de la película en una aventura por las calles de San Francisco. “Creamos atracciones que son historias de las que hacemos formar parte al espectador”, afirmó Thierry Coup, el Vice-Presidente senior de Universal Creative.

Una experiencia inmersiva llena de emoción, con las últimas tecnologías y la participación de los principales actores de la saga: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster o Tyrese Gibson. Además, durante la atracción se pueden ver reflejadas escenas de las películas, reproducciones fieles de los escenarios más famosos e incluso algunos de los coches que han hecho a esta saga algo emblemático.

“Una de las cosas de las que más nos enorgullecemos es la tecnología que hemos usado. Unas proyecciones en 3-D de alta calidad con las que no hace falta gafas”, señaló Don MacLean (Vice Presidente de desarrollo de atracciones de Universal Creative).

La presentación de esta nueva atracción del parque fue un auténtico espectáculo nocturno en el que participaron los actores de las películas: Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster y, entrando en uno de los coches como si fuera una persecución de película, Vin Diesel.

Una de las salas del simulador cuenta con un pequeño homenaje a Paul Walker, actor protagonista de estos filmes que murió trágicamente en un accidente en 2013. “Paul fue muy importante en esta familia y por eso no dudamos en que tenía que aparecer en Supercharged”, Stephanie Green, Directora de Proyectos en Universal Creative.

The Fast and the Furious es una saga de películas sobre una familia de amigos, carreras de coches ilegales y mucha acción que ha recaudado más de 5 billones de dólares. Sin embargo, recientemente ha sido la nueva película, Avengers: Infinity War la que le ha quitado el puesto de mejor estreno de la historia.

Novedades en los parques

Universal Orlando ha recibido este año numerosas aperturas y mejoras de sus instalaciones. Entre otras cosas, el espectáculo de luces nocturno de Howarts donde los efectos especiales y las luces envuelven el castillo de Hogwarts para celebrar las cuatro casas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.

Entre las últimas novedades del parque está la inauguración de la nueva tienda VooDoo Doughnut, la primera tienda de la cadena en el parque que cuenta con 50 tipos de donuts diferentes.

Universal Orlando también planea la apertura de su nuevo hotel, Aventura Hotel, que sería el sexto de la cadena.