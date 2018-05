Hulu se prepara para ofrecer contenidos offline

Otro gran punto de competencia enfrentará Netflix

Hulu se abre una nueva posibilidad de competencia en el mercado, ofreciendo a sus clientes la opción de disfrutar contenidos sin necesidad de estar en línea. Hasta el momento Netflix y Amazon Prime Video, eran los únicos servidores de streaming tv ofreciendo esta alternativa.

La diferencia frente a sus competidores es que el plan al que están suscritos también definirá los contenidos de descarga, de tal forma que quien recibe el servicio con publicidad, también lo descargará con los avisos. Lo que significa que serán contenidos descargares, con publicidad descargable.

¿Pautar en la empresa subirá los costos? sin duda, pues los usuarios no podrán obviarlos a menos que paguen por un servicio más costoso. Hulu ganará ya sea por las empresas que pagan comerciales o por los usuarios que pagan por no verlos.

Aunque no se ha confirmado fecha exacta del lanzamiento de este servicio agregado de Hulu, la noticia se dio a conocer al tiempo en el que se anunció que la empresa había alcanzado, e incluso sobrepasado los 20 millones de suscriptores.

Una fuerte estrategia de mercadeo ha estado detrás de este logro, pues recordemos que la alianza con otras empresas como Spotify, ha tenido lugar para lograr atraer nuevos compradores. De enero a mayo de 2018 la compañía ha aumentado notablemente el número de clientes. Cabe recordar que el primer mes de este año, había revelado contar con 17 millones de usuarios.

Entre los prometedores contenidos que se esperan en la plataforma están los siguientes, Four Weddings and a Funeral and Ramy, Castle Rock, Catch-22, The First, Little Fires Everywhere, la tercera temporada de The Handmaid’s Tale y además será el servidor que exclusivamente transmitirá The Good Doctor.

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de streaming tv no ofrecen los mismos contenidos y servicios en todos los países