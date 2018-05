“Sep7imo Día”, la celebración a la banda que sigue haciendo historia

Cirque du Solei celebra la trascendencia que tuvo Soda Stereo en todo el continente

¿Cuál es la banda de América Latina más reconocida en el mundo?

Hice la prueba en la redacción de La Opinión, donde trabajamos personas de diferentes países.

No fue difícil. Todos pensamos en Soda Stereo.

Aquella legendaria banda de pop rock argentina rompió esquemas, golpeó puertas, derrumbó murallas, abrió caminos y llevó pop en nuestro idioma a lo más alto de la música mundial. Hoy, 36 años más tarde de que Gustavo Cerati, Héctor “Zeta” Bosio y Charly Alberti publicaran su primer álbum, y sin la presencia física del primero, Soda Stereo sigue mostrando por qué marcó una época y, aún hoy, sigue haciendo historia.

La Opinión conversó con Charly Alberti, baterista de la emblemática banda, sobre el espectáculo que celebra la música de Soda Stereo fusionada con la magia visual a la que Cirque du Solei nos tiene acostumbrados.

“Sep7imo día es una obra creada por el Cirque du Soleil basada en la historia y la música de Soda Stereo. No sólo representa algo importante para nosotros como banda, sino también para la región, porque somos la primera banda en español y en realidad la tercera en el mundo a la que se hace un homenaje.”

No es de extrañar que sea la primera banda en español a la que el circo rinde homenaje, honor sólo antes recibido por “The Beatles” y el legendario Michael Jackson, ya que los años han demostrado que Soda no es una banda argentina, sino que pertenece a todos los latinos que en algún momento han unido sus voces para cantar con cuerpo y alma alguno de los tantos himnos que dejaron.

La primera reunión de los músicos con los creativos de Cirque du Soleil tuvo lugar en Canadá al poco tiempo de la muerte de Gustavo Cerati.

“Al poco tiempo de lo de Gustavo tuvimos una reunión en Canadá. De hecho, Zeta y yo habíamos decidido suspenderla debido a lo de Gustavo y de ahí nomás salió su familia a decirnos que nosotros teníamos que ir a esa reunión porque era lo que nosotros hubiésemos hecho si Gustavo estuviera con vida. Que no nos detengamos, que ellos nos apoyaban. Para nosotros fue muy importante el apoyo moral y sentimental de la familia de Gustavo. Fue un momento muy difícil. En esa primera reunión pasaron un par de cosas importantes. Ellos [la gente del circo) no hablaron de tributo, hablaron de celebración; esto es una celebración de lo que lograron como banda y la trascendencia que tuvieron en todo el continente. Con ese espíritu es que se celebra esta obra.”

LO: ¿Cómo fue el proceso creativo que dio vida a Sep7imo día?

CA: “Desde el primer día fue muy emocionante. Fue un proceso largo de creación y de gran aprendizaje. Hubo que aprender a generar y adaptar la música de Soda para la obra. Hubo también que aprender a trabajar de a dos. Fue un proceso muy fuerte desde lo emocional, no tenerlo a Gus, porque siempre las decisiones en el estudio las tomábamos los tres juntos. Cuando hay tres, las votaciones son siempre impares y es un mecanismo que, parece que no, pero nos funcionó durante toda su carrera.”

Si uno conoce el variado repertorio que tiene Soda Stereo, no puede dejar de preguntarse cómo lograron hacer la selección de los temas; sin embargo Alberti nos cuenta que fue una de los primeros indicios que auguraban un gran futuro a esta unión:

“Nos dijeron que íbamos a tener que elegir unos 25 temas para comenzar. Les dimos nuestra discográfica y quedamos en hacer una lista y a los 15 días veríamos las coincidencias. Ellos, sin conocer mucho la discográfica, nos mandaron una lista y había un 95/97 % de coincidencia con la nuestra. Ahí nos dimos cuenta de que realmente nos íbamos a entender muy bien con el circo.”

El álbum “SEP7IMO DÍA”, que contiene la música original del nuevo espectáculo de la compañía circense más importante del mundo, cuenta con 21 nuevas versiones de los temas de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio.

“Hicimos un gran disco, la música de la obra es lo que debería haber sido, sin perder en ningún momento el espíritu de Soda. Eso fue lo que primó en todas las decisiones. A veces la música acompaña los actos, acá fue al revés. Se hicieron en paralelo (la música y los actos) para que uno machee con el otro, pero si algo tenía que liderar una decisión artística era la música, y el acto se acomodaba a la decisión artística de la obra.”

Muchos pensaron que, con la muerte de Cerati, Soda quedaría para siempre en el recuerdo y el corazón de sus fans, pero, lejos de eso, estamos viendo que Soda Stereo sigue firme, la esencia de lo que fuey la impronta que ha dejado, perdurará por siempre así como vemos ahora en esta nueva transformación que es “Sep7imo día”.

“Cuando preguntan si pensamos que con Gustavo el resultado hubiese sido diferente, obviamente 6 oídos escuchan mas que 4, y la impronta de Gustavo siempre fue muy especial, pero realmente estábamos tan acostumbrados a tomar las decisiones en conjunto que entendemos que lo que se hizo es como que hubiésemos estado trabajando los tres“

“Sep7imo día, No descansaré” es un show que tiene muchísima producción, que ha recorrido todo el continente, que vendio 50 mil entradas en un día, que en Buenos Aires, donde comenzó la gira, consiguió llenar 73 Luna Parks, el emblemático venue de la capital porteña.

LO: ¿Cuál es la parte de Charly que más se movilizó dándole forma a toda esta idea?

CA: “Me movilizaron muchas cosas. Sirvió tanto para Zeta como para mí y gran parte del público, aceptar que lo de Gustavo había pasado. Tuvimos momentos de muchísimo dolor en el estudio abriendo las cintas. Por momentos era muy difícil no tener a Gustavo. En algún momento le dije a Zeta: no sé si puedo venir todos los días a escuchar esto porque me voy a mi casa y lloro y me pongo mal. Sin embargo, el trabajo en conjunto, cotidiano, nos hizo empezar a entender que lo que había sucedido había sucedido. Con mucho apoyo de nuestro entorno, entendimos que lo mejor que podíamos hacer era hacer ese trabajo como si Gustavo hubiese estado con nosotros, de la forma mas verídica posible, y eso fue lo que hicimos.”

Desde los comienzos Soda Stereo tuvo una profunda conexión con su fans; y ha sido por ese mismo fanatismo, que nunca dejó de crecer, por el que en algún momento dejaron de ser argentinos para ser parte de todo el continente.

“Moviliza ver que después de tanto tiempo la gente sigue ahí, y que se suma cantidad de gente nueva, de chicos a los que encanta Soda Stereo y que ni por casualidad pudieron ver la banda. Realmente el cariño y la admiración de la gente está más que vigente con Soda.”

La escenografía del show contiene elementos acrobáticos y decorativos inspirados en los videos y las letras de las canciones que seguramente los fans podrán ir descubriendo durante la presentación.

“Esperen emocionarse. Vayan con la cabeza abierta. No esperen un show de Soda Stereo, ni un show del Cirque du Solei. Esto es una obra completamente nueva que mezcla momentos de teatro con momentos de mucha energía circense con la energía de la música. Es un show de emociones muy amplias si uno va dispuesto a vivirlas.”

Cuando le preguntamos sobre la posibilidad de una vuelta de Soda sin Gustavo su respuesta fue categorica: “Nunca. No hay ningún plan. No podría suceder que vuelva Soda sin Gustavo. No habría un Soda sin Gustavo.”

Dónde: The Forum en Inglewood

Cuándo: del 3 al 6 de Mayo

Aquí puedes comprar tus tickets: Tickets Sep7imoDia

¡Gracias Totales!