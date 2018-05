Video: El regalo de cumpleaños de un hombre de la fuerza aérea a su hijo que conmueve en redes

Ronin pasó del llanto a la máxima alegría tras la sorpresa que escondían varias cajas de regalo

Un niño llamado Ronin ha conmovido el corazón de millones de usuarios de la red, quien recibió el regalo de cumpleaños más emotivo que nadie pudiera tener.

En el video que fue subido a Internet se ve al pequeño Ronin abriendo un regalo que su padre le había enviado, Mark Coffelt, quien es sargento de la fuerza aérea de Estados Unidos y que se encuentra desde hace 8 meses cumpliendo con su misión en Al Udeid, Qatar.

Su mamá estaba grabando el momento para posteriormente enviárselo a Mark. Ronin recibió una enorme caja, la cual abrió y de su interior, comenzó a sacar unas más pequeñas. Una de ellas traía una carta que Coffelt le había mandado a su hijo, en donde le pedía disculpas por no poder estar con él el día de su cumpleaños.

“¡La escribió él!”, exclama muy contento Ronin.

Luego, la leyó en voz alta. “Hubo algunos problemas aquí y parece que no voy a poder volver a casa para tu cumpleaños este año. Lo siento mucho, espero que entiendas, hubiera hecho cualquier cosa para estar contigo. Pero pude hacerte una sorpresa especial, así que espero que con esto me puedas perdonar por no volver casa. Te amo con todo mi corazón y te extraño mucho, Papá”.

Tras leer esto, el niño comienza a llorar, entonces la madre le pide que continúe abriendo las demás cajas y en otra descubrió otra carta que solo decía: “Sorpresa”. En ese momento, el niño levanta la mirada y descubre frente a él a su padre y un tanto incrédulo, corrió hacia él para abrazarlo.

El video acumula ya más de 12 millones de reproducciones.