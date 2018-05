Vídeo: Esposa de Farruko y Maluma apoyan al reguetonero en su peor cumpleaños

Yo no necesito hacerte un post para esto pero quiero felicitarte por este medio tambien! Felices 27 años de vida que Dios te ha regalado!🎉🎁Te felicito por el gran ser humano que eres!🤴🏻De las personas mas nobles que conozco, ahi estas TU! Todos cometemos errores pues para eso estamos en esta vida para aprender de ellos! Pero si algo he conocido de ti estos 12 años a tu lado es el significado de AMAR, PERDONAR y RESPETAR!🙏🏼No importa cuanto te difamen, cuanto las personas hablen de ti, no importa cuanto lujos tengamos o no, siempre vamos a tener lo mas importante AMOR!❤️ Amor de nosotros y mas importante aun AMOR de DIOS!🙌🏼😍Por que Dios es quien único nos puede juzgar y nos ama sin condiciones!Tu conciencia y la mia siempre estarán limpias y en paz!✨🕊LET’S CELEBRATE!! 🎊🎉🎈🎁

A post shared by Kairy López🌻👸🏻 (@kairy_31) on May 2, 2018 at 12:48pm PDT