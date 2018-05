10 consejos para equilibrar maternidad y trabajo si trabajas en una industria “masculina”

Ana Cobos, que tuvo un bebé hace un año, comenta partidos de fútbol, así que sabe lo que es trabajar rodeada de hombres

Se acerca el Día de la Madre y cada una de las mamás del mundo merece ser celebrada por todo el trabajo que realizan. Si bien la maternidad es defendiblemente una labor a tiempo completo, las mujeres, cada vez con mayor frecuencia, se dedican a su familia en la misma medida en que se dedican a sus carreras. De esto puede hablar Ana Cobos, analista de fútbol de beIN SPORTS en Español. No solo ha sabido encontrar un equilibro entre la maternidad y la transmisión de eventos deportivos, sino que lo ha hecho en una industria desafiante. Y esto obliga a la pregunta: ¿Pueden las mujeres tenerlo todo en una industria primordialmente masculina?

A continuación Ana Cobos brinda 10 consejos y trucos para equilibrar la maternidad y una carrera en el mundo de la transmisión de eventos deportivos.

1) Sé auténtica

La autenticidad es un elemento central en el trabajo. Al ser completamente transparente acerca de quién eres, cuáles son tus metas y qué quieres, tus superiores y compañeros de trabajo confiarán más naturalmente en tu percepción y en tu perspectiva, y esto te permitirá destacarte en tu área.Trabajar en television no es sinónimo de tener que crear un personaje. La Ana Cobos que ven en televisión es la misma Ana Cobos en familia, en pareja, con amigos y como madre.

2) Exprésate

A veces, en una industria dominada por hombres, no se espera que una mujer tenga un poder de la palabra como sus contrapartes masculinas. Di lo que piensas sobre los nuevos proyectos y los objetivos de la compañía. Forzar tus límites para dejar en claro tu perspectiva y tus opiniones demostrará a tus colegas que eres valiosa.

3) Aprende a gestionar tu tiempo

Ser mamá implica MUCHO trabajo. En cualquier día normal, probablemente no logres hacer todas las cosas que tienes planeadas. Por eso es fundamental priorizar las metas más importantes de cada día. Separa todos los elementos pendientes en dos listas: la “primera prioridad” y la “segunda prioridad”, de tal manera que no te vuelvas loca con tantas cosas de que ocuparte.Y lo mas importante: no te exijas en exceso. Tendemos a ser demasiado duros con nosotros mismos. Si hoy no se puede mañana será otro día.

4) Encuentra una mentora en tu industria

En cada industria, siempre habrá una mujer que se haya abierto camino allí antes que tú. Encuentra a esa mujer y pídele consejos sobre cómo puedes sobresalir y salir airosa del acto de equilibrio. Hay grandes probabilidades de que ella se sienta halagada y esté más dispuesta a ofrecerte orientación.Muchas veces nos cuesta pedir ayuda, pero es bueno tener una segunda opinión u otro punto de vista.

5) Reconoce cuándo decir que necesitas tiempo para ti

Aunque trabajar arduamente y estar presente en el trabajo es esencial para tener éxito, la manera más inteligente de dar lo mejor de ti es tomarte un día para dedicarte a tus responsabilidades como madre. Pasar tiempo con tus hijos te permitirá eliminar el estrés y sentirte más centrada en el trabajo al día siguiente.Tambíen es fundamental buscar tiempo para una misma. Deporte, yoga, salir con amigas o simplemente una ducha relajada, ¡para no volverte loca!

6) Conoce cuánto vales y haz alarde de ello

Con seguridad, generalmente hay más presentadores deportivos hombres que mujeres, pero ser una minoría a veces puede suponer una ventaja a tu favor. Al ser una de las pocas mujeres en un ambiente de trabajo masculino, puedes ofrecer una perspectiva única y enfoques creativos a la hora de cumplir con tu deber.

7) Apoya a otras madres y comparte con ellas

Encuentra un grupo de mujeres profesionales, dentro y fuera de tu industria, para compartir ideas y experiencias fuera del ámbito laboral. Dado que todas hacen frente a desafíos similares, quizá las unas lleguen a ser las mejores seguidoras y fuentes de orientación de las otras.

8) Aprende a ser asertiva y no agresiva

Si bien quieres demostrar a tus superiores que sabes cuánto vales y conoces lo que pones sobre la mesa, es importante hacer las cosas con elegancia. Representarte a ti misma con clase y respeto te permitirá llegar muy lejos en cualquier lugar de trabajo.

9) No te dejes llevar por estereotipos

Aunque puede que muchos no crean y otros tantos tengan dudas de tu avance hacia el éxito, no permitas que la negatividad y los estereotipos se interpongan en tu camino profesional. Al final del día, tú eres tu más ferviente seguidora y es importante mantenerse firme de cara a la adversidad.

10) Recuerda por qué entraste a la industria

Es fácil perder de vista por qué entraste a tu industria cuando te toca balancear todas las responsabilidades de la maternidad. Tomarte tu tiempo para recordar tu amor por la industria y la razón por la que incursionaste en ella en primer lugar te ayudará a mantener los pies sobre la tierra y a concentrarte en tus metas a largo plazo.