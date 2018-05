5 formas de celebrar el Star Wars Day en Los Ángeles

El 4 de mayo es el Día de Star Wars en referencia a la icónica frase "May the Force (4th) be with you"

En referencia a la mítica frase “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe), que suena como “May the 4th be with you”, hoy es el Star Wars Day. Y Los Ángeles ofrece múltiples modos de celebrarlo. Aquí van cinco de ellas:

1. Viaje a la famosa cantina en Scum & Villainy Cantina. Inspirado en la famosa cantina de Star Wars, este pop-up bar abre hoy sus puertas a las 2 p.m. y ofrecerá “SAVC (Scum & Villany Cantina) May the Fourth 2018” pins gratuitos hasta agotar existencias. Además, se rifarán regalos, habrá un torneo de preguntas y se contará con la presencia de Angela House, quien encarnó a Brea Tonnika, una de las extras más icónicas de la cantina de 1977. Se recomienda acudir disfrazado. Los menores de 21 años habrán de dejar el bar a las 7 p.m. Dónde: 6377 Hollywood Blvd., Hollywood.

2. Experiencia virtual en The Void en Glendale y Anaheim. Lucasfilm, ILMxLAB y the Void ofrecen una espectacular experiencia de realidad virtual para adentrarse en esa galaxia muy muy lejana. Dónde: Glendale Galleria (junto a JC Penney), 1164 Galleria Way, Glendale; y Downtown Disney (junto a Sprinkles), 1580 S. Disneyland Drive, Anaheim.

3. Vivencia estelar en OUE Skyspace Los Angeles. Este observatorio estará hoy lleno de personajes de Star Wars. Los tickets incluyen un paseo en el Skyslide, una bebida temática en el Skyspace Bar (para mayores de 21) y una camiseta de edición limitada. Dónde: 633 W. Fifth St., 840, DTLA.

4. Noche galáctica en Union Nightclub. Este club ofrece hoy a los fans seis zonas temáticas, cuatro salas de baile, cocktails temáticos, un concurso de disfraces y una pantalla verde para hacerse fotografías galácticas. Sólo mayores de 18 años. Dónde: 4067 W. Pico Blvd., Arlington Heights.

5. Academia Jedi en Miracle Mile Toy Hall. Los más pequeños de la casa pueden acudir a esta juguetería, que celebra una fiesta de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. para festejar la apertura de la Academia Jedi, para niños de 6 a 10 años, a quienes se anima a acudir disfrazados para participar en las clases con sables láser. Habrá comida y oportunidades de ganar entradas para ver Solo: A Star Wars Story, camisetas y otros regalos. La edad recomendada es de 4 a 12 años, aunque todo el mundo es bienvenido. Dónde: Miracle Mile Toy Hall, 5464 Wilshire Blvd., Mid-Wilshire.

May the 4th be with you all!