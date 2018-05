Cancelan premio Nobel de Literatura tras escándalo por abuso sexual

Este año no habrá ganador y en 2019 anunciarán dos, mientras la Academia apuesta a recuperar su honor

Por primera vez en 75 años el Premio Nobel de Literatura no se entregará este otoño sino en 2019, anunció la Academia el viernes desde Estocolmo.

Sencillamente no hay tiempo para armar un jurado que pueda seleccionar con seriedad a un ganador, luego de que siete miembros renunciaran a raíz de un escándalo de abuso y acoso sexual.

“El Premio Nobel 2018 de Literatura se designará y anunciará al mismo tiempo que el galardonado de 2019″, informó la institución milenaria en un comunicado, dejando claro que la próxima edición será inédita, con dos ganadores. En otros rubros del premio ha habido ocasionalmente más de un galardonado, pero nunca ha sucedido en esta categoría.

Siete de los 18 miembros del jurado renunciaron, incluida la secretaria permanente, Sara Danius, a raíz de un escándalo de violencia sexual contra el veterano fotógrafo francés Jean-Claude Arnault, esposo de Katarina Frostenson, escritora integrante de la Academia.

La polémica surgió cuando el diario Dagens Nyheter publicara el pasado mes de noviembre los testimonios de 18 mujeres que presuntamente habían sido víctimas de violencia y acoso sexual por parte de Arnault.

La gravedad sin precedentes radica no sólo en la dificultad de cumplir con el riguroso calendario de evaluación de los candidatos. Sino además en que los 18 miembros son vitalicios, y técnicamente no podían renunciar, aunque pueden optar por no participar en reuniones y decisiones en un período determinado.

Arnault ha negado las acusaciones, pero el hecho sembró la discordia entre los 18 miembros de la Academia sobre cómo reaccionar a las denuncias.

“Los miembros activos de la Academia Sueca son, por supuesto, plenamente conscientes de que la actual crisis de confianza representa un importante reto a largo plazo y requiere de un trabajo sólido de reforma”, afirmó el presidente permanente interino Anders Olsson, citado en el comunicado. “Creemos que es necesario destinar tiempo a recuperar la confianza pública en la Academia antes de que se pueda anunciar el próximo ganador“, afirmó.

En 2016 el Comité también estuvo envuelto en la controversia por laurear al cantante y compositor estadounidense Bob Dylan, cuyo trabajo no es considerado una producción literaria en el sentido clásico del térmimo.

Desde su primera edición en 1901, el Premio Nobel de Literatura sólo se dejó de entregar durante las guerras mundiales, en 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 y 1943.

Los premios Nobel no pueden ser declarados desiertos. La gala se realiza cada 10 de diciembre en Estocolmo y Oslo, dos meses después de que se anuncien los ganadores en Física, Química, Medicina, Economía, Paz y Literatura.