Jennifer López contó cómo fue su primera y “extraña” cita con Alex Rodríguez

La actriz le contó a Ellen DeGeneres detalles de aquel encuentro

Jennifer López es una de las mujeres más deseadas del mundo. Millones de hombres en todo el planeta fantasean con compartir una cena romántica con ella. Sin embargo, su novio, Alex Rodríguez, no sólo no supo cómo manejarse durante su primer encuentro sino que ni siquiera estaba muy seguro de estar teniendo una cita con ella.

Así lo reveló ella, entre risas, en un el programa de Ellen DeGeneres. La estrella de pop tuvo que explicarle al exbeisbolista que estaban teniendo una cita. “Me invitó a cenar y yo pensé: “Ah, una cita”. Pero él no estaba seguro de que realmente lo fuera“, explicó López.

Durante la cena, Rodríguez se fue al baño y al volver ella recibió un mensaje en su celular. “Miro y leo: ‘Estás muy sexy’. Y yo: ‘Ok…’“. Según contó la cantante, Rodríguez no pudo decírselo a la cara, solo escribirlo. “Fue encantador“, aseguró ella.

Según la actriz le contó hace un tiempo a Vanity Fair, ambos se cruzaron por primera vez en un restaurante, y fue ella quien dio el primer paso. “Casi que le grite ‘¡Alex!’. Soy una de las personas más tímidas cuando pasan estas cosas, pero fue una de esas situaciones en las que sentís que tienes que hacer algo que no harías normalmente”, explicó.

“Podría haberme ido pero fui y le toqué la espalda. Venía de una promoción de mi serie, ‘Shades of Blue’, y estaba vestida como mi personaje, con un look masculino. Él me miro y le dije, ‘soy Jennifer'”, recordó.

Luego, llegó la primera cita a la que la cantante se refirió recientemente. “Llegué a su casa y lo vi sentado luciendo una remera blanca, se veía confianzudo y masculino. Estaba muy charlatán, a lo mejor pensó que yo iba a ser una persona muy ruidosa, pero no, me dediqué a escucharlo. Me hablaba sobre sus planes, sobre su retiro del béisbol, sobre cómo se veía casándose otra vez… Todas esas cosas de las que normalmente no hablas en una primera cita. No sé si él consideraba la cena como una cita, pero yo sí“, indicó.

El exbeisbolista también dio en su momento su versión sobre aquel encuentro: “Asumí que nos veíamos de noche por su cronograma de trabajo, pero en un momento ella me dijo que estaba soltera y ahí tuve que levantarme y reordenar mis pensamientos. Fui al baño y reuní el coraje para mandarle un mensaje de texto”.

A partir de ese instante, el clima cambió, pero en el mejor momento, se llevaron un tremendo susto. “La alarma de incendios comenzó a sonar, y tuvimos que evacuar el lugar“, contó la cantante.

Mira aquí la entrevista: