Khloé Kardashian perdona a Tristan Thompson tras escándalo de infidelidades

¿Será que la maternidad ablandó su corazón?

Parece que la maternidad ha suavizado el corazón de Khloé Kardashian ya que tras el escándalo de las infidelidades de Tristan Thompson, la famosa pudo haberlo perdonado.

Podría ser que para llevar la fiesta en paz ante el nacimiento de su hija True Thompson, Khloé quiera mantener una buena relación con su novio. Y es que el portal TMZ captó a la pareja juntos comiendo en un restaurante de Cleveland.

Los rumores habían apuntado a que la hermana de Kim Kardashian no quería algo que ver el jugador de la NBA. La también diseñadora se había quedado en la ciudad para no tener que lidiar con la vida en Los Ángeles, según cuenta el portal.

Khloé había dejado entrever que quiere proteger a Tristan y su relación cuando cerró los comentarios en publicaciones de Instagram donde ambos aparecen. La estrella de “Keeping Up With The Kardashians” quizá no quiera que tanta negatividad de la gente afecte las decisiones de su vida personal.

¡Mira el video de la pareja juntos aquí!