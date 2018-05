Los Ángeles se une a demanda sobre pregunta de ciudadanía en Censo 2020

No contar a todos, independientemente del estatus migratorio, causaría mucho daño a California, advierten líderes

La ciudad y el condado de Los Ángeles, se unieron este viernes a la demanda de California contra la administración Trump, por la decisión de agregar la pregunta sobre la ciudadanía en el censo de 2020.

Los Ángeles no fue la única ciudad del estado que se hizo parte de esta acción legal. También se unieron las ciudades de Long Beach, Stockton, Fremont y Oakland.

“En Los Ángeles, vamos a pelear para que el censo sea justo, completo, y refleje con precisión la increíble diversidad de nuestro estado”, dijo el alcalde Eric Garcetti.

“Hoy llevamos esta lucha a los tribunales, porque cualquier esfuerzo para reprimir la participación, solamente fortalece nuestra determinación de hacer todo lo posible, a nivel local, para asegurar que todos los angelinos sean contados”, señaló.

El procurador de California, Xavier Becerra ha sido uno de los oponentes más fuertes contra el intento de la administración Trump de agregar en el cuestionario del Censo, la pregunta sobre la ciudadanía.

En febrero, fue uno de los que encabezó una coalición de 19 fiscales estatales que mandaron una carta al secretario de comercio Wilbur L. Ross, con la advertencia de que la pregunta sobre la ciudadanía violaría la Constitución.

Becerra durante una conferencia de prensa en las escalinatas del Ayuntamiento de Los Ángeles dio la bienvenida a las ciudades que se adjuntaron a la demanda. Aprovechó para calificar de insensata la decisión de incluir la pregunta sobre la ciudadanía en el próximo censo. “Queremos decirle a Trump que su política no juega aquí, porque tenemos que ser contados”, enfatizó.

Y pidió a los latinos no dejarse amedrentar y participar. “Porque si usted no cuenta, sus hijos no van a ser contados. Y todos tenemos el derecho de ser contados”, estableció.

El 26 de marzo, California presentó la demanda contra la administración Trump en la Corte Federal del Distrito del Norte del estado. Alega que incluir la pregunta sobre si eres ciudadano en el censo de 2020 viola el artículo 1, sección 2 de la Constitución, el cual requiere que el conteo de cada diez años incluya a toda la gente de cada estado.

Becerra recalcó que independientemente de la ciudadanía, es una responsabilidad del gobierno federal contar a todos, y no hacerlo ,es una violación a la Constitución.

#LosAngeles mayor Eric Garcetti explains why L.A. city joins California’a suit over citizenship question on #2020census. Todos a contarse! pic.twitter.com/Jx0MMU9S8S — Araceli Martinez (@AraceliMartinez) May 4, 2018

La Constitución de país señala que cada 10 años, todas las personas deben ser contadas. Este conteo es indispensable para que los gobiernos estatales y locales determinen la necesidad y el financiamiento para los servicios que son críticos como la policía, salud pública, protección de incendios, alivio en casos de desastres, transportación escolar y desarrollo de vivienda, señaló el procurador Becerra.

El condado de Los Ángeles también se añadió a la demanda.

“El condado de California se mantiene solidario con todos los inmigrantes y el estado de California para pelear contra esta decisión ilegal”, expresó la supervisora Hilda Solís.

Pero lo que más le preocupa, reconoció, es que si los latinos no participan, el condado perderá fondos para servicios fundamentales.

“Es posible que podamos perder más de 1,500 millones de dólares. Esto no vas a afectar en las escuelas, en la salud y en los servicios para todos los residente”, subrayó.

También, Solís dijo que puede ser que se pierdan representantes en el Congreso. ”Ahorita tenemos casi 53, podemos perder tres o cuatro. Eso significaría no tener voz en el Capitolio y pérdida de fondos”.

El alcalde de Stockton, Michael Tubbs dijo que uno de los más grandes activos de su ciudad, es la diversidad. “Aproximadamente el 26% de nuestra comunidad es nacida en el extranjero. Con estas nuevas reglas del Censo, estamos diciéndole a un cuarto de la población, que ellos no cuentan, y eso no es justo”, señaló.

“Nos negamos a regresar a esos días cuando la gente en nuestra comunidad se mantenía oculta en las sombras. Un conteo completo y preciso de todos los residentes, independientemente de su raza, o estatus migratorio, es primordial para el censo y es vital para Stockton”, consideró el edil de la doceava ciudad más grande de California.

El procurador de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer dijo que ellos no se van a quedar pasivos mientras que la administración Trump sin pudor alguno, intenta reprimir el conteo de los residentes y quitarle a la ciudad los recursos federales y la representación política a la que tiene derecho.

La procuradora de la ciudad de Oakland, Bárbara J. Parker dijo que no es un secreto que la administración de Trump está resuelta a reducir el poder de votación y el financiamiento federal para los estados como California y las ciudades como Oakland, cuyos residentes abrumadoramente no le dieron su voto para ser presidente. “La inclusión de la pregunta de la ciudadanía es un pretexto para alcanzar esa meta y un intento para subcontarnos y privar del derecho al voto a las comunidades diversas como Oakland y California”, afirmó.