¿Dónde celebrar este Cinco de Mayo en L.A?

Durante la festividad, que se llevará a cabo éste sábado y domingo de 11:00 a.m., a 9:00 p.m., se ofrecerá música tradicional y mariachi, danzas, piñatas y deliciosos platillos mexicanos para el deleite de grandes y chicos. La cita es en la cuadra 125 Paseo de la Plaza Los Ángeles, CA 90012.

2. Corona

Aquí la fiesta viene doble este sábado. Primero se dará un colorido desfile de 10:00 a.m., a 11:00 a.m., donde participarán diversos grupos de jóvenes y diversidad de bailes. Esto será entre S. Merrill St. y W. 6th St, Corona, CA 92882.

Luego sigue una gran fiesta en el Parque de la Ciudad con comida y bailes folklóricos en la cuadra 930 E 6th St, Corona, CA 92879 (cerca a la avenida Rimpau) de 11:00 a.m., a 4:00 p.m.