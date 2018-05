El pacto entre Shakira y Gerard Piqué

Tal parece que la pareja le está dejando la solución de los problemas al tiempo...

A diario aparecen rumores sobre el distanciamiento que aparentemente existe en Shakira y Gerard Piqué.

Se ha dicho que la pareja sigue compartiendo el mismo techo, pero que la comunicación es nula. Y además se comenta que la razón por la que la barranquillera se llevará a su hijos Sasha y Milan con ella para su gira El Dorado World Tour, es por el mismo quiebre emocional que están atravesando.

Otros justifican estas acciones alegando que el jugador español está muy concentrado en el mundial de Rusia que empieza en el mes de Julio, justo cuando ella también estará de gira.

Otros como el portal de Diario Gol cuentan que entre Shakira y Piqué hay un pacto, el cual consiste en esperar a que finalice el mundial y su gira musical para poder tomar decisiones con respecto a su relación amorosa.

Los problemas en la relación no solo han afectado a Shakira, según dicho medio, el defensa central del FC Barcelona también demostró un bajo rendimiento durante la pasada temporada y los comentarios de algunos compañeros en el vestuario, según la prensa española era: “No esá bien. No puede más“, espetan. “Shakira es muy celosa, controladora y Gerard no lo soporta“.

El estrés que ha vivido la colombiana, no solo en relación a su vida de pareja con Gerard Piqué, sino también a su estado de salud -la hemorragia en sus cuerdas vocales- y los problemas legales con el fisco español no le han permitido mantenerse relajada ni concentrada. Ante los hechos se rumoreó que la colombiana estaba presentando problemas de calvicie.

Se dice que la cantante ya está tratando de controlar la caída del cabello y se ha puesto en tratamiento en una clínica en Barcelona, para trabajar de mano con los especialistas en la alopecia, la cual se manifiesta en pacientes con cuadros altos de estrés.