Taxista la acosa en la calle y ella lo humilla sin piedad

"Esto es para que aprendas a no decirle más nada a una mujer..."

ARGENTINA – El hecho ocurrió el 27 de abril, cuando una joven que circulaba en bicicleta por la zona de Barrio Sur, en Tucumán, cortó la circulación en una de las esquinas más transitadas al verse acosada y exigió a un taxista que manejaba detrás de ella que se disculpara por lo que le había dicho.

En la esquina de Buenos Aires y Lavalle, la joven paró la bicicleta y le gritó desde apenas metros: “No me voy a mover de acá hasta que te hagas cargo de lo que me dijiste. Sos un acosador”, de acuerdo con lo publicado por el diario La Gaceta.

El momento fue filmado por uno de los transeúntes que caminaba por el lugar del hecho.

En un primer momento, el conductor del taxi no se hizo cargo de las acusaciones: “No dije nada, te lo juro por mis hijos”, indicó antes que la joven insistiera: “No te hagas el bol…. yo no lo voy a repetir, decí lo que me dijiste”.

Minutos después el taxista lo admitió: aseguró que le dijo “tené cuidado, hermosura”. Pese a ello, la muchacha advirtió que esa no había sido la frase, que lo que el hombre le había dicho era “mirá que linda que estás, preciosura”.

“Esto es para que aprendas a no decirle más nada a una mujer. Algún día te vas a cruzar con otra loca como yo”, dijo en voz alta la chica antes de volver a su bicicleta y abandonar el lugar.

Tras el incidentes, la joven que prefirió no dar su nombre, indicó: “Eso y que me digan ‘te rompo el or…’ es lo mismo para mí. Estoy harta de que esto sea moneda corriente. Yo le contesté que es un acosador, porque eso es lo que es”.

Asimismo, agregó que volvería a comportarse de la misma manera si las circunstancias lo requieren, dado que no quiere volver a tener actitudes pasivas o sumisas frente al acoso callejero.