Las detenciones de inmigrantes que podrían ser inconstitucionales

Hay condados donde este tipo de capturas ha aumentado conforme ICE "desarrolla" un caso

Hay condados donde las policías locales están reteniendo a inmigrantes bajo sospecha de ser indocumentados, luego de procesarlos por alguna falta menor, como ocurre en Georgia, donde se han reportado varios casos.

Los indocumentado son detenidos, por ejemplo, por problemas viales y luego son reporados a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que “desarrollen” un caso en su contra, reportó The Telegraph.

Representantes de Georgia Latino Alliance y la organización de defensa Project South recientemente solicitaron una reunión con el alguacil del condado de Houston, Billy Rape, para explicarle que retener a los inmigranted indocumentados y esperar que se construya un caso migratorio contra ellos podría ser inconstitucional.

La directora legal de Project South, Azadeh Shahshahani, presentó a Rape un argumento que ella y sus colegas han hecho a cualquier líder local que escuche: Retener a las personas para entregarla a ICE, después de que ya han enfrentó su castigo por alguna falta no migratoria, es inconstitucional.

“Una detención de ICE no es una orden judicial. No tiene fuerza judicial”, explicó Shahshahani en una entrevista posterior al diario, señalando varios fallos recientes de tribunales federales de todo el país en los que los jueces han encontrado que la sospecha de ICE de que una persona puede estar ilegalmente en el país no da a las autoridades locales suficiente causa probable para justificar detener a alguien.

“Le dijimos (a Rape), ‘Tú eres el que está en el gancho'”, dijo Shahshahani. “Si alguien es retenido inconstitucionalmente, usted será quien será demandado”.

Este es un argumento que otros funcionarios locales han encontrado convincente, indicó la activista

El condado de Houston Texas, según estadísticas de The Telegraph, es el más casos de detenciones relacionadas con ICE reporta, con más de 600, aunque otras demarcaciones también tienen esa práctica que se ha reportado en otros puntos del país.

Si las cárceles locales dejan de retener a las personas para que los agentes los procesena un indocumentado, el resultado será un aumento de los riesgos de seguridad pública, argumentó Thomas Homan, director de ICE y amagó que eso obligará a sus agentes a realizar operativos en viviendas y poner en riesgo a los mismos oficiales.

“Es cuestión de tiempo antes de tocar a la puerta equivocada y uno de mis hombres o mujeres no venga a casa por la noche”, dijo.

Esta práctica no tiene que ver con el programa 287(g) que condados firman con autoridades migratorias, ya que en este caso se busca si un inmigrante encarcelado puede también ser procesado por faltas migratorias.