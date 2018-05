Marjorie de Sousa muestra su sensual anatomía y Julián Gil responde igual

Gracias Dios por tanto!! Por seguir caminando de nuestra mano, por no soltarnos… #detumano hermosa noche @unidosporlamusica_ gracias por tantos reconocimientos por mi carrera ❤️me llenan el alma y me dan mas fuerzas❤️ thank you @cityofontario #mayorpaulleon Al consulado de Mexico🇲🇽 en #sanbernardino por tanto esta mágica noche gracias equipo @alepalomera1 @mediaconceptspr @vanessaarellanomakeup @julianhairstudio mi amado @mitzyofficial_ por tu amor infinito mis compañeros de pista @mikebautista0707 @cavika31 Y NO PODÍA FALTAR MIS SOUSATIC@S por siempre estar ❤️❤️❤️

A post shared by Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) on May 5, 2018 at 10:57pm PDT