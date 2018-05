Latino agradece a médicos que le amputaron ambas piernas

Héctor Ruiz, quien tuvo un accidente industrial en 2017 en Alhambra, se reúne con cirujanos de LAC-USC que le salvaron la vida, aunque perdió sus piernas

“¿Quieres que te cortemos las piernas? ¿O quieres que te dejemos aquí?”, fueron las dos preguntas que Héctor Ruiz tuvo que responder en segundos a la doctora Elizabeth Benjamin…la respuesta fue afirmativa a la primera, para poder salvar su vida.

El 28 de agosto de 2017, Héctor quedó atrapado en una máquina que trabaja con tierra y la va subiendo a una banda. Se había atorado y un supervisor le pidió a él que la limpiara.

Sin embargo, un mecánico de una empresa fundidora de Alhambra no se dio cuenta que él estaba dentro de la máquina y la puso a funcionar.

Ante la situación de emergencia, no había otra opción. Las piernas debían ser amputadas de inmediato.

Emergencia

Aquel infortunado día, los bomberos de Alhambra no pudieron rescatar a Héctor.

“Tuvimos que pedir ayuda a otras ciudades como San Gabriel y Baldwin Park”, recordó Douglas A. Shonkwiler, jefe del batallón de bomberos de Alhambra. “Nosotros respondimos nueve minutos después del accidente y cuando se lo llevaron al hospital, en verdad no creí que sobreviviría”.

“Me acuerdo de que cuando empecé a gritar le dije a mi compañero que no moviera más la máquina porque me estaba triturando mis piernas… hice grandes esfuerzos con mis brazos para detenerme en las paredes de la máquina y, a pesar de que los bomberos estaban fuertes y grandotes, no pudieron sacarme”, narró Héctor.

“La máquina ya me había absorbido, hasta que apareció mi ángel salvador, la doctora Elizabeth

[Benjamin]…Cuando ella me hizo las preguntas, yo solamente le dije: “Corte lo que me queda, pero ayúdeme a salir de aquí…”, recordó.

A pesar de que casi todas las probabilidades estaban en contra del hombre nacido en Morelia, Michoacán, las preguntas que hizo la doctora Benjamin -cuando Héctor todavía estaba consciente- fueron determinantes para intervenir de emergencia y cercenarle ambas piernas.

“Fue una difícil decisión”, expresó la cirujana en traumatología. “Yo me siento agradecida porque lo más importante en mi carrera es salvar vidas, y todos aquí [en el Centro Médico LAC+USC] trabajamos juntos para ayudar a la comunidad”.

Otros cirujanos vitales en la intervención para salvar la vida de Héctor fueron los doctores Jessica Keeley y Aaron Strumwascer, responsables de llevar las modalidades diagnósticas y terapéuticas más avanzadas disponibles para pacientes en estado crítico.

En aquella ocasión, el Equipo de Respuesta de Emergencia del hospital y una unidad médica

multidisciplinaria, se activó y se metió en un pequeño espacio lleno de polvo negro para sacar a Héctor, pero con un espacio mínimo de maniobrabilidad.

Agradecido

“En el camino al hospital me dieron dos infartos, y todo por culpa de un idiota que prendió la máquina”, dijo Héctor.

“Pero gracias a Dios los doctores me salvaron la vida”.

“No voy a llorar”, repitió Héctor, de 57 años, quien junto con su esposa Graciela, y sus hijos Héctor Jr., y Robert acudieron este pasado fin de semana a la celebración de la vida, junto con familiares de otros 75 sobrevivientes de lesiones traumáticas, bomberos, paramédicos, enfermeras y doctores del Centro Médico LAC + USC.

El hospital es el centro de traumatología más concurrido de Los Ángeles, ya que atiende a más de 4,000 pacientes cada año, que han sufrido lesiones del aparato músculo esquelético, desde fracturas, esguinces, luxaciones, rupturas de ligamentos y tendones, distensiones y desgarros musculares, lesiones de cartílagos y meniscos, entre otras.

“La gente sabe que este es un hospital de calidad y cuidado médico”, indicó el doctor Jorge Orozco, director ejecutivo de LAC+USC. “Contamos con los mejores doctores del más alto nivel en el mundo”.

De hecho, a este hospital que abrió sus puertas y salas de atención al público en 1878, llegan a recibir entrenamiento profesional en el centro de traumatología los doctores de la Marina estadounidense.

“Aquí tenemos el mejor servicio medico y cuidado de todo Los Ángeles”, dijo Orozco a La Opinión.

Según el Centro para el Control de Enfermedades (CC) y el Instituto Nacional de Trauma, las lesiones traumáticas son la principal causa de muerte en pacientes entre 1 y 44 años.

El equipo de traumatología de LAC + USC está compuesto por médicos, enfermeras, terapeutas

respiratorios, técnicos de laboratorio y radiología especialmente capacitados y terapeutas físicos y ocupacionales que atienden a pacientes con lesiones traumáticas complejas.

“Cuando los doctores tienen que tomar difíciles decisiones, uno puede verlo en sus rostros”, dijo el doctor Brad Spellberg, director médico. “Sus caras están exhaustas, pero los pacientes regresan a saludarles y continúan con sus vidas…Yo no sé cómo lo hacen…Son unos héroes”.

Esos héroes también son reconocidos por Héctor.

“¡Y no voy a llorar para que Donald Trump sepa que los mexicanos no lloramos por lo que nos pasa!”, dijo en son de broma este hombre durante la celebración, provocando la risa general de todos, a quienes prometió que seguirá luchando para seguir adelante.

Pero admite que no es fácil.

“Ahora [sin piernas] todo se me ha hecho difícil”, dijo Héctor, quien se transporta a todos lados en un silla de ruedas eléctrica, la cual maneja con audacia. “Pero todo lo estoy superando, gracias a la ayuda de mi esposa”.

Héctor se encuentra en un centro de rehabilitación en la ciudad de Glendale.

“Allí tengo mi Cristo colgado en una pared y dos cuadros de la Virgen de Guadalupe”, indica. “Mi fe en ellos es lo que me da aliento para seguir adelante. Pero lo que más extraño es bailar…Yo siempre andaba bailando en todos lados”.

En la actualidad, Héctor espera el resultado de una demanda legal en contra de la compañía donde laboraba y que investiga Cal-OSHA.

A pesar de todo, esta agradecido de la decisión que tomó.

“La vida continúa”, aseguró.