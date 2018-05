Sentencian a la hacker que robó fotos íntimas y dinero a Paris Hilton

Paytsar Bkhchadzhyan recibió cinco años de prisión por dichos crímenes

Paytsar Bkhchadzhyan filtró fotos íntimas de Paris Hilton y le robó más de $100 mil dólares cuando hackeó la cuenta de la nube de Apple, iCloud, de la empresaria, informó TMZ.

Hilton acudió a la corte a escuchar la sentencia de Bkhchadzhyan, quien recibió cinco años de prisión por dichos crímenes.

“No confíen el iCloud“, fue el consejo que dio Hilton a otras estrellas, pues sus fotos íntimas estaban en la nube de Apple cuando fueron robadas.

Al salir del juicio, Paris Hilton aseguró que se había hecho justicia y que estaba satisfecha con la condena.

“Fue traumatizante y espeluznante mirarla, me hizo sentir enferma de estómago… todo lo que me hizo pasar. Pero también me sentí feliz de asegurarme que supiera la gravedad de sus actos“, declaró la empresaria al salir de la corte, donde estuvo cara a cara con Bkhchadzhyan.

Bkhchadzhyan le robó alrededor de $130 mil dólares a Paris Hilton, junto con fotografías íntimas. Según Hilton, tras la violación de su privacidad, se sentía insegura de estar en casa sola.

La hacker robó la información de las tarjetas de crédito de Hilton, con las que incluso llegó a hacer reservaciones en lujosos restaurantes y hoteles.

No fue la primera vez que Paytsar Bkhchadzhyan realiza un crimen de este tipo, la sentencia llegó a cinco años porque su historial delictivo es amplio.

POR: Eleonora Jimena Rivera Hurtado