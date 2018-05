Victoria “La Mala” revela que sufrió violencia física y acoso sexual

Valientes confesiones

La cantante de música regional mexicana, Victoria Ortiz “La Mala”, confesó en exclusiva para GRUPO CANTÓN que ha sido víctima de mucha violencia; relató que sufrió golpes en una relación amorosa que tuvo.

“Lamentablemente sí, fui golpeada por una persona y lo peor de todo es que yo me sentí culpable de eso; no sabía qué hacer, fue difícil salir adelante porque pensaba que yo tenía la culpa. La música me ayudó mucho, fue terapéutica para mí, hizo que yo me diera cuenta que no puedo permitir que nadie me maltrate y les digo a todas las mujeres que lo hablen, que busquen ayuda”, declaró.

De igual forma, la joven cantante de origen mexicano, autora de la canción “Soy mala”, reveló que fue acosada sexualmente en un trabajo que tuvo en EEUU. “Yo era recepcionista y fui acosada; pasa en todos los ámbitos y no solo en la farándula. A mí me pasó en la recepción de una oficina, imagínate; yo por supuesto me salí de ese trabajo inmediatamente, no lo permití en lo absoluto por más que necesitaba ese trabajo”, comentó.