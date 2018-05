Fotos: Conoce a Angela Ponce, la primera mujer transgénero que busca ser Miss España

Me embarco en un nuevo sueño, ser la próxima #MissUniversoEspaña y tener el orgullo de respresentar a mi país en el próximo @missuniverse. 👑🇪🇸❤️ . En esta nueva etapa que hoy comienza en mi vida necesito vuestro apoyo más que nunca . . • Dale LIKE a la pagina de Facebook [ Org. Be Miss ]. • “Me gusta a mi vídeo”. •Comenta. • Y comparte para que pueda llegar a otras muchas personas. • IMPORTANTE: Los votos válidos son los que tenga la publicación del Facebook oficial [ Org. Be Miss ]. Será elegida una precandidata a través de estos votos. El recuento final será la que más puntuación tenga, sumando "Like" más comentarios. Advertencia: Todos los “Like” más comentarios serán verificados por la consultora de marketing digital (Street Marketing ). Todos los votos sospechosos o fraudulentos serán descontados en el recuento final. El cierre de los votos será el viernes 11 de mayo de 2018 a las 11 horas. Lo cual se realizará con una captura de pantalla como verificación. La ganadora será anunciada en la cuenta de twitter @orgbemiss a la 19:00 horas. Producción: @pulidojose Video: @satunatu #SoyBeMiss #SomosMasDeLoQueVes

