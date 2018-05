Fotos: Recurre al autobronceador y termina con la piel verde

Un cosmetóloga quería lucir un bronceado espectacular y terminó siendo "Fiona" de "Shrek"

Danni Bruce es una chica originaria de Inglaterra y que se dedica a la cosmetología, por lo que tiene varias seguidoras en Facebook por los consejos de belleza que comparte; sin embargo, el último ha sido una advertencia sobre el uso de ciertos productos que no dan los resultados esperados.

Cansada de lucir una piel blanca por culpa del invierno, Danni decidió darle un giro a su imagen con ayuda de un autobronceador, así que compró uno de la marca St. Mortiz que le costó unos $5.40 dólares y que le prometía le dejaría un bronceado como si se hubiera ido de crucero por el Caribe.

A los pocos minutos de habérselo aplicado notó que algo andaba mal, pues su piel, en lugar de tornarse morena se puso de color verde. De inmediato se retiró el producto pero ya era demasiado tarde.

“Me dio un ataque de nervios. Me vi en el espejo, tenía todo el pecho verde. Anduve escondiéndome de todos en la casa. Tenía puesta la capucha y estiré las mangas de la bata sobre las manos”, comentó Danni en una entrevista para The Daily Mirror.

Decidió mirar el problema con humor: hizo fotos y las subió a las redes sociales. “La gente empezó a hacer Photoshop de mi cara en el cuerpo de la princesa Fiona, de Shrek”, dijo a The Daily Mirror. Porque, en efecto, su nuevo color de piel era verde.

“Me lo tomé con filosofía”, dijo la muchacha de 20 años, residente de la ciudad de Nottingham. “Si no me río me pongo a llorar. De todos modos, no voy a salir de casa mientras tenga este aspecto”, agregó.

Luego de un rato, Danni se tomó las cosas con filosofía y comenzó a tomarse fotografías para compartirlas en Facebook y así alertar a otras que no hay que comprar productos que no se conocen o nadie se lo ha recomendado.