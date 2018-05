$31 millones a familias cuyos hijos sufrieron abuso de un entrenador

El Distrito Escolar de Torrance reconoció las quejas de tocamiento indebido contra 24 estudiantes

El Distrito Escolar Unificado de Torrance (TUSD) llegó ayer a un acuerdo de 31 millones de dólares con 24 estudiantes, quienes fueron tocadas de manera inapropiada por Thomas Joseph Snider, hoy exentrenador de lucha de una secundaria del área.

“Este acuerdo exonera a los estudiantes y a sus familias de las dificultades de un juicio prolongado”, dijo este miércoles a CBS2 el superintendente del TUSD, George W. Mannon.

“Nuestra prioridad ha sido resolver esto antes de un doloroso litigio. Sabemos que este acuerdo ayudará en las necesidades futuras de los estudiantes y creemos que de alguna manera puede ayudar a cerrar este capítulo”.

El 13 de octubre de 2016, un jurado encontró culpable a Snider, ahora de 50 años de edad, de tocar indebidamente a más de 20 estudiantes mientras era entrenador en la secundaria Torrance.

Los crímenes ocurrieron mientras el hombre fue entrenador en 1995 y 1996; además de la época que va desde 2013 hasta 2015.

Las víctimas fueron alumnos atletas, cuyas edades iban de 13 a 16 años de edad, indicó la Fiscalía.

Snider tocaba a los menores bajo el pretexto de examinarlos para saber si presentaban alguna anomalía en la piel, e incluso llegó a tocar los genitales de algunas de las víctimas, según señaló la evidencia presentada durante su juicio.

Además se dijo que espiaba a otros estudiantes mientras se bañaban y también los masajeaba.

Por los cargos, de actos lascivos contra menores de edad, fue sentenciado a pasar desde 64 años hasta el resto de su vida tras las rejas.

En su comunicado, el superintendente Mannon también indicó que: “La seguridad de todos los estudiantes de TUSD es una prioridad… Nuestros esfuerzos son para mejorar la seguridad de los alumnos y estamos comprometidos en continuar con ello”.

“Uno de los recursos que ahora el Distrito provee a todos los estudiantes de secundaria es una lista con los números de emergencia, en caso de alguna crisis, colocada en la parte trasera de sus tarjetas de identificación”, agregó.

Mannon agregó que dichas llamadas pueden hacerse de manera anónima para poder encontrar ayuda inmediata y que siempre motivan a los jóvenes a reportar los hechos a través de la campaña If you See Something, Say Something (Si vez algo, dilo).