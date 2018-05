A Julián Gil le aconsejan secuestrar a Matías

El conductor Alfredo Adame recomienda esta estrategia para que el actor pueda ver a su hijo

Julián Gil no ha podido ver a su hijo Matías como el quiere, en la privacidad de su hogar para convivir íntimamente con el. La disputa entre el actor de “Por amar sin ley” y Marjorie de Sousa sigue en los tribunales y no se sabe cuando va a terminar.

Es ahí donde entra Alfredo Adame con una estrategia que el probó cuando pasaba por una situación similar. El ex conductor de “Hoy” le aconseja a Gil robarse al niño.

“Cómo quieres que reaccione Julián si no lo dejan vera su hijo. Reacciona como reaccionaría cualquiera. Esto es guerra, si quieres guerra, guerra vas a tener“, dijo Adame ante las cámaras de “El Gordo y La Flaca”.

El famoso contó que raptó a su hija Vanessa dos veces y que ahora ella se lo agradece porque le demostró su amor paternal.

“A mi hija Vanessa, que tiene ya 36 años me la fui a robar”, contó. “Me enteré que se la iban a llevar a Morelia y me fui a parar en una gasolinera a las 4 de la mañana y me la llevé.

“Yo reaccionaria de esa manera. Les demostré que a mi no me iban a ver la cara y que no iban a usar a mi hija de moneda de cambio“, concluyó.