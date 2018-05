Además de flores, algunas sugerencias para complacer a mamá

No hay excusas para no salir a celebrar este domingo

En Los Angeles y sus alrededores no faltan las opciones para celebrar a las mamás en su día. Restaurantes, museos, parques y teatros tienen listos eventos, fiestas, bufetes y conciertos dedicados a la madres.

Hay para todos los presupuestos, aunque lo importante, como debe ser, es pasar un día agradable a la dadora de vida. Aunque claro, además de un paseo como los que aquí se enlistan, las flores no deben faltar.

Museo gratis

El museo Zimmer, aunque es para niños, dedicará el día a las madres, por lo que la entrada será gratis el domingo. Habrá decoración de cuadros para regalar a las madres. 12:30 a 4:30 pm. 6505 Wilshire Blvd., #100, Los Angeles. Informes (323) 761-8984 y zimmer.sharewell.org.

Concierto para madres

Eva Ayllón, una leyenda de la música afroperuana, estará en Los Angeles para celebrar a las madres en su día. El concierto de esta cantautora es apto para todas las edades. Domingo 7 pm. Alex Theatre, 216 N. Brand Blvd., Glendale. Boletos $59 a $99. Informes (818) 243-2539 y evaayllonla.com.

Bufete de lujo

A partir de las 9:30 am, y hasta las 5 pm, el restaurante Luminarias tendrá todo dispuesto para recibir a las mamás, comenzando con el Champagne Buffet, que incluye huevos Benedict, omeletes, wafles, carne, mariscos, salmón, barra de tacos, pasta, chiles rellenos, tamales, fuente de chocolate y muchos, pero muchos postres. Habrá un lugar para que los niños hagan manualidades, música en vivo y una flor especial para cada mamá. Niños $24.95 y adultos $49.95. Gratis menores de 4 años. 3500 Ramona Blvd., Monterey Park. Informes (323) 268-4177 y luminariasrestaurant.com.

Para conectar con otras mamás

Super Mamás Social, que organizan las creadoras del podcast Super Mamás, regresa por tercer año consecutivo a la LA Plaza de Cultura y Artes. El evento, apto para toda la familia, tendrá actividades para los niños, puestos con productos a la venta y comida gratis para los asistentes. Esta reunión tiene como fin poner en contacto a mamás con otras mamás para que compartan su experiencia y conocimientos sobre situaciones que viven con sus familias. ¡También pueden asistir los papás! Sábado de 1 a 6 pm. $35; niños gratis. 501 N. Main St., Los Angeles. Informes supermamasocial.com.

Festejo con mariachi

Las mamás mexicanas –y también las no mexicanas– adoran el mariachi, la principal atracción del restaurante Cielito Lindo de South El Monte. Durante todo el día, el Mariachi Sol de México de José Hernández, uno de los más reconocidos del área, estará a la orden para complacer a las madres que celebren en este lugar. Por la mañana habrá brunch disponible y por la tarde –a partir de las 4:30 pm– cena. Los shows son a las 9 am, 11 am, 1:15 pm, 4:30 pm, 7 pm, 9:30 pm y 11:15 pm. 1612 Santa Anita Ave., South El Monte. Informes (626) 442-1254 y elcielitolindo.com.

Festejo con cerveza

El Family Festival del Boomtown Brewery, en el centro de Los Angeles, estará dedicado a las madres, quienes, mientras papá cuida a los niños, pueden darse una vuelta por el área de cata de cervezas. Habrá un área especial para decorar con chocolate, para crear un jardín de suculentas y un espacio para un colchón inflable –para los niños, por supuesto–. Además, un zoológico para niños, artistas que pintarán la cara, puesto de fotos y venta de comida. La entrada es gratis. 700 Jackson St., Los Angeles. Informes (213) 617-8497

y boomtownbrew.com.