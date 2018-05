Famosos mandan conmovedores mensajes de apoyo a Adrián Uribe

Amigo @adrianuribe antes te admiraba por tu manera nata de hacer reír a todo mundo, por tus incansables ganas de superarte, de aprender, de proteger a los tuyos y de ser cada vez mejor ser humano, hoy te admiro más aún por tu fortaleza y actitud ante la vida, has tomado este toro por los cuernos como todo un hombre. Recupérate muy pronto hermanito que miles de personas ya esperan con ansias tus chistes y ocurrencias, que toda tu familia te adora y ya queremos verte bien, que tu mami @lupitauribe.12 no ha dejado de rezar ni un segundo y que yo querido amigo, te quiero dar un pinche abrazote. Te quiero mucho #VengaAdrian #VengaBaluarte

A post shared by Omar Rafael Chaparro (@omarchaparro) on May 7, 2018 at 5:38pm PDT