Lupillo Rivera quiere que su esposa, Mayeli, le pase dinero

La pareja se divorcia tras 12 años de matrimonio

Lupillo Rivera interpuso una demanda para iniciar el proceso de divorcio de su esposa Mayeli Rivera tras 12 años de matrimonio.

En los documentos que obtuvo “El Gordo y La Flaca”, el hermano de Jenni Rivera “le pide manutención económica argumentando que a ella le va muy bien en sus negocios“.

El negocio de la ex estrella de “Rica Famosa Latina” al que probablemente se refieren es a una linea de maquillaje que se llama “Drama Queen”.

Hace días, Mayeli estuvo en el programa “Buenos días familia” de Estrella TV en donde afirmó que no había recibido los papeles de divorcio y que a finales del año pasado había comprado una casa que estaba solo a su nombre.

“Si nos estamos divorciando, bueno todavía no porque yo no he recibido los papeles de divorcio pero supe que [Lupillo] interpuso una demanda. Ya habíamos quedado en eso, fue un acuerdo mutuo“, reveló la empresaria.

Mayeli confesó que la separación no se debe a una infidelidad de su parte como algunos medios lo habían manejado.

“No fue por infidelidad, no hay ninguna tercera persona involucrada de mi parte. Un matrimonio de 15 años no se destruye ni por terceros ni en quince días“, explicó.