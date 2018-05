Maquillaje para chicas con lentes

Si eres una chica que usa lentes seguramente te es difícil resaltar tu maquillaje

Si usas lentes es común sentir que no se te ve detrás de los cristales, pero al contrario de lo que piensas, las gafas atraen la atención a tu rostro. Además, añaden un toque chic e intelectual a tu apariencia.

Pero seguro que no te has parado a pensar que tu maquillaje debería ser distinto cuando usas los lentes y cuando no.

Hay muchos otros trucos a seguir. Aquí van algunos:

Riza tus pestañas.

Es sorprendente cómo este pequeño detalle hace toda la diferencia.

Destaca el contorno de tus ojos.

Los lentes pueden generar zonas oscuras alrededor de los ojos, por lo que es recomendable destacar con una base clara alrededor y en el centro de la nariz para que no se vea oscuro.

Delineador con gel

Es una de las mejores opciones para quienes usan gafas, porque no sólo no se corre fácilmente sino que también es más fácil de aplica

No olvides las cejas

Es el marco natural del rostro, si son muy delgadas retócalas con lápiz natural para atraer la atención a tus ojos.

Resalta tus labios

Es necesario crear un equilibrio para destacar lo que más te interese. Si tus armazones son llamativos, es mejor usar un color de labial suave y discreto. Por el contrario, si los lentes son más ligeros y discretos, experimenta con tonos fuertes sin temor alguno.

Mira este tutorial en el que encontramos algunos tips para que encuentres un estilo de maquillaje adecuado que resalte tus atributos y potencie tu look.