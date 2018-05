Padres de estudiantes de Pomona se quejan ante el distrito escolar por gastos académicos

El Distrito de Pomona planea una reunión con los padres este viernes para esclarecer el gasto de los fondos

Con un nudo en la garganta, Evelia Rocha reconoce que pese al esfuerzo que ha hecho al estar involucrada en las escuelas de su hija desde la primaria, la joven no esta lista académicamente para asistir a la universidad.

“Siento que no tenemos los recursos necesarios”, dijo Rocha, cuya hija cursa el grado 11 en la secundaria Diamond Ranch del Distrito Escolar Unificado de Pomona (PUSD). “Necesitamos tutores para los estudiantes cuando bajan de grados. Nuestros estudiantes del grado 11 no están listos en matemáticas para el colegio”.

Agregó que cuando bajaron las calificiones de su hija, ella pidió ayuda y no la obtuvo.

Gabriela Cortez, quien tiene una hija en el cuarto grado de la primaria Cortez en Pomona, cuenta que la menor sufre las consecuencias del alto número de estudiantes por maestro.

“En su clase tienen como 32 o 33 estudiantes y la maestra no tiene ayuda [de una asistente]”, dijo Cortez. “Mi hija tiene autismo y me dijeron que la maestra la iba a ayudar, pero no puede…Si mi hija no quiere hacer el trabajo, ella no le dice nada”, relata Cortez, quien asegura que a niña también ha perdido sesiones con la terapista de la escuela porque es la responsabilidad de la maestra enviarla, pero no lo hace.

“Yo pido más asistencia para los maestros para que ayuden en casos de niños como mi hija”, dijo Cortez.

Rocha y Cortez son parte de Padres Unidos de Pomona, un grupo que aboga por la educación de los estudiantes. El pasado 30 de abril ellos entregaron una carta a la junta de educación de PUSD pidiendo explicaciones del presupuesto escolar después que se enteraron que supuestamente hay más de $20 millones de dólares en reserva que no están siendo utilizados apropiadamente.

De acuerdo a la ley de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), aprobada en el 2013 en California, los distritos escolares están recibiendo más fondos para aumentar los recursos a los estudiantes de bajos ingresos, aprendices de inglés (EL), jóvenes de crianza y desamparados para expandir sus oportunidades de éxito.

Sin embargo, los padres dijeron que desde que se aprobó la ley, ellos no han visto cambios significativos en la educación de sus hijos.

Según los documentos presupuestarios del distrito, al final de ciclo escolar 2016-2017, había acumulado una reserva de $20.9 millones de dólares de fondos suplementarios y de concentración (S & C).

Computadoras, en vez de maestros

Jesús Sánchez, miembro de Gente Organizada, una organización no lucrativa que apoya a Padres Unidos, dijo que el problema más grande que ocurre cuando hay la falta de recursos—pero no falta de dinero por parte del Distrito—es que los padres de familia se ven obligados a ir a los extremos para ayudar a sus hijos.

“Hay tanta gente que gana 10,000 dólares o 20,00 dólares al año y trata de pagar de alguna forma un tutor privado para sus hijos y eso no es justo por que el Distrito puede ayudar”, dijo Sánchez.

Añadió que el Distrito sí ha implementado un programa de tecnología nada positivo porque trata de suplir a los maestros.

“Ahora los maestros les dan los IPads a los estudiantes y no dan la instrucción apropiada”, se quejó.

“Pedimos más instrucción para los aprendices de inglés, queremos que tengan clases de arte que es lo primero que se recorta en el presupuesto. Creemos que implementar arte es beneficioso para nuestros hijos”, agregó

Los padres piden que el Distrito les informe cómo ha utilizado o planea usar estos fondos de manera que aumenten y mejoren los servicios para los estudiantes con necesidades especiales.

¿Cómo se divide el dinero?

Por medio de un Plan de Control y Contabilidad Local (LCAP) los distritos escolares eligen las ocho prioridades estatales establecidas en el LCCF, que incluyen maestros apropiadamente asignados, implementación del contenido académico, estándares de desempeño, involucramiento de los padres, participación y logros del alumno y el ambiente escolar.

Leslie Barnes, jefa de la oficina de administración de PUSD, aceptó que el año pasado tuvieron $22.2 millones de dólares en fondos suplementarios y de concentración.

“Desde entonces, estos fondos se han agregado al Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) del año en curso, que ha sido revisado y aprobado por la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles”, dijo Barnes vía email. “El Distrito también emplea un auditor externo, que audita los gastos de fondos para cumplir con las regulaciones estatales. Hasta la fecha, el Distrito no ha tenido resultados de auditoría con respecto al uso de fondos LCAP”, aseguró.

Agregó que para el año 2018-2019 se estima que los fondos caerán por debajo de $9 millones de dólares y continuarán disminuyendo durante el próximo año debido a la implementación completa del LFCC, dejando al Distrito sin grandes aumentos anuales de financiación en el futuro.

Oliver T. Unaka, portavoz del PUSD, dijo que esta es una confusión que planean clarificar a todos los padres de familia este 11 de mayo en una reunión pública.

“Estamos invitando a todos para que vengan y conozcan o hagan preguntas”, dijo Unaka.

La reunión se llevará a cabo en la sede central del PUSD localizada en el 800 al sur de la Avenida Garey Avenue en Pomona a partir de las 9:00 de la mañana.