Una caricia ante el cáncer: madres sobrevivientes reciben un ‘makeover’

Festejan su día con una sesión de maquillaje; el objetivo es plantarle la mejor cara a la enfermdad a través del autoestima

Tras cuatro años de haber vencido una batalla contra el cáncer cervical, Yesica Méndez recibió a principios de este año la devastadora noticia de que el cáncer había regresado.

“Nunca me imaginé que regresaría por segunda vez”, dijo la madre de tres y quien estuvo presente este 10 de mayo durante un evento para celebrar a las madres sobrevivientes de cancer en el hospital Adventista White Memorial Center de Boyle Heights.

“Yo me sentía mareada y fui a hacerme uno estudios. Los doctores pensaron que iba a tener convulsiones pero después que me hicieron un MRI [resonancia magnética] y encontraron un tumor grande en mi cerebro”, dijo Méndez, de 39 años de edad.

Desde febrero, Méndez ha comenzado su segunda batalla contra la enfermedad, la cual a pesar de ser un desgastante emocional y económicamente, no la derrumba.

Acompañada de su hermana llegó desde West Covina al evento para recibir una sesión de maquillaje completa y manicure; además escogió una peluca la cual le ayudará hasta que su cabello natural crezca de nuevo.

A pocos pies de distancia, María Martínez, de 52 años, también se probaba diferentes pelucas para cubrir su falta de cabello, el cual perdió tras el tratamiento al ser diagnosticada con cáncer el año pasado.

“Me detectaron cáncer del seno en julio y en octubre tuve una doble mastectomía”, dijo Martínez recordando cómo descubrió el cáncer en su cuerpo..

“Una vez sentí una bolita en mi pecho y pensé que debía de ser grasa porque en mi familia no tenemos cáncer”, contó.

No obstante, luego de hacerse exámenes médicos, los resultados no le daban una noticia alentadora.

“Cuando me diagnosticaron estaba muy deprimida, pero vine a este evento y me ayudó mucho. Me sentí bien de conocer a tantas mujeres que tienen [cáncer] y me dieron esperanzas”, reconoció la residente de Covina.

El apoyo que necesitaban

“Varias madres reconocieron que lucir un poco de maquillaje o una larga cabellera es suficiente para levantar el autoestima”, dijo la doctora Sheri D. Márquez, directora de oncología de radiación.

“Solo el oír la palabra ‘cáncer’ refleja demasiado miedo. En las mujeres que tratamos es miedo a la muerte, miedo a que el esposo se vaya, miedo a enfrentar a la familia”, agregó la especialista.

“Algunas mujeres se deprimen, otras utilizan la enfermedad para cambiar sus vidas y hay otras que enfrentan todo tipo de sentimientos antes de que puedan reinventarse”.

Por esta razón, la fundación Chabelyta’s Pink Hood de Boyle Heights y voluntarios asociados llegaron al hospital Memorial Center para llevar un poco de alegría a las madres que sufren a diario a causa del cáncer.

Isabel Guillen, fundadora de Chabelyta’s Pink Hood, dijo conocer de primera mano el sentimiento sobre el cáncer ya que ella venció su propia batalla contra la enfermedad hace ocho años. A los tres meses su padre fue diagnosticado con lo mismo.

“Aquí nos atendieron a los dos pero me di cuenta que no había mucho apoyo para las personas [con cáncer]”, dijo Guillen, quien durante su enfermedad participó en un evento de makeover (o maquillaje) en un lugar fuera del hospital.

“Me acuerdo que cuando me hicieron mi makeover me sentí diferente, con más confianza. [Con la enfermedad] Yo perdí mi cabello, se me cayeron las pestañas, perdí mis cejas y cuando yo pasé por esa experiencia [del maquillaje] me dije: ‘Tenemos que hacer eso para las mujeres gratis aquí en Boyle Heights’”, recordó.

Entre las maquillistas voluntarias estaba Ceci de la Hoya—hermana del ex luchador Oscar de la Hoya—quien dijo que al realizar este tipo de trabajo de forma gratuita para las madres es una forma de honrar a su propia madre.

“Ella falleció de cáncer del seno cuando yo tenía ocho años”, dijo de la Hoya. “Cuando las estoy maquillando escucho sus historias y siento una conexión. Al final al ver su sonrisa, felices y con un espíritu levantado ese momento es muy bonito”, reveló.

Enemigo de las mujeres

“Entre las mujeres el cáncer de seno es el más común; afecta a una de cada ocho mujeres”, dijo la doctora Márquez.

En el White Memorial cerca del 80% de las pacientes de cáncer son de origen latino.

“Cuando el cáncer es detectado en sus primeros orígenes es más fácil de ser curado. No en todas las ocasiones pero en la mayoría”, dijo la doctora.

“Cuando el paciente está en etapa 4 significa que el cáncer ya se ha expandido por todas partes del cuerpo. En algunas pacientes de cáncer de seno, la etapa 4 tal vez no se ha expandido, pero en general cuando se va a otros órganos como el hígado o los pulmones ya no es considerado curable”, explicó Márquez.

No obstante, aclaró que el cáncer en etapa 4 es considerado potencialmente tratable pero no curable.

“Hay personas que viven con la enfermedad años y a veces hasta décadas y los pacientes viven como si tuvieran una enfermedad crónica y continúan con sus vidas”, recalcó.

Durante el evento se maquillaron aproximadamente a unas 25 mamás quienes también recibieron regalos por parte de asociados.

Los maquillistas voluntarios tuvieron la i niciativa de llegar hasta las habitaciones de las pacientes más delicadas para que recibieran el mismo regalo de maquillaje.