Así fue la historia de amor de Shakira y Gerard Piqué

¿Será que la felicidad y el amor del que en un principio gozaron se acabó y la separación es inminente?

“Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica“. Ésta fue la promesa que le hizo Gerard Piqué a Shakira en 2010 después de terminar de grabar el video de “Waka, Waka“, la canción representativa del Mundial de Sudáfrica.

No sería la última vez que tuvieran contacto, el jugador del Barcelona conseguiría el teléfono de la colombiana y antes de viajar a Sudáfrica le escribiría para preguntarle cómo estaba el clima. Una excusa para abrir el diálogo: “Ella me respondió con una parrafada larguísima, dándome muchos detalles de todo. Me di cuenta de que no era normal, por lo que empezamos a hablar y le dije que teníamos que llegar a la final para volver a vernos“, contó el propio Piqué años después.

Durante el evento deportivo, sólo les quedaba una última oportunidad de cruzarse. “Le dije que llegaríamos a la final para vernos en la ceremonia de clausura“, recordó. Y cumplió, porque la selección española ganó la copa y ellos, unieron sus destinos, en un amor que aún no tiene fecha de vencimiento, pese a los rumores de crisis.

Terceros en discordia, especulaciones de un romance de la cantante con Maluma, distancia en la pareja, la rutina, lo cierto es que la prensa y sus seguidores viven registrando sus redes sociales y sacando cuentas de cuánto tiempo pasan sin postear una foto juntos o peor aún, miden sus reacciones y actitudes cada vez que acuden juntos a un evento público: si se abrazan, si se besan, si tienen caras felices, si se muestran enojados.

“Mi vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí, tenía poco que perder y la cosa siguió así…“, le canta Shakira a su pareja en el tema “Me enamoré” en el que describe cómo se conocieron.

“Había conocido a Gerard en aquel entonces y me estaba preparando para mi gira. Había esa explosión en mi corazón, casi me resultaba imposible controlarme: literalmente yo abrazaba árboles de pura felicidad. Con esa foto celebro ahora nuestro amor”, dijo mientras presentaba el tema: “Cuando lo vi fue ¡como si hubiera caído un rayo! Fue ese momento el que cambió toda mi vida“.

Dicen que los primeros encuentros fueron tan pasionales que los temores de la colombiana se esfumaron: la diferencia de edad (cumplen el mismo día, pero con 10 años de diferencia) y el sabor agridulce de su relación de 11 años con Antonio De La Rúa (quien además era su manager). Años después, fue la mismísima cantante quien contó los inicios de su relación en una entrevista para el programa español El Hormiguero 3.0.

Desde entonces la pareja comenzó su romance. Piqué también admitió que desde el principio se lo tomaron en serio porque su chica ya tenía pareja. “Sabíamos que no podía ser un tema de cuatro días, ella estaba en pareja y tenía que iniciar una nueva relación. Ya que lo hacemos, lo hacemos bien”, dijo.

Dicen que él se obsesionó con conquistarla y esperó el tiempo que ella necesitó para blanquear la relación. Como era de esperarse, la prensa no tardó en iniciar una persecución de la pareja, haciendo todo lo posible por captarla. Lo consiguieron y fue así que en 2011 la foto de su primer beso cubría las portadas de varias revistas internacionales. “Estoy en un momento muy feliz de mi vida. No sé si el más feliz, pero disfruto de un momento muy bueno. Estoy en el mejor club del mundo, en la mejor selección… y estoy enamorado. Ayer volvimos tarde de Sevilla y no la he podido ver (habla sobre la foto del beso) hasta ahora que me la han enseñado. ¿Pero está bien no? El beso es bonito“, confesó él en ese momento.

Durante los 8 años que lleva la relación tuvieron dos hijos: Milan, de 5 años y Sasha, de 3. Conocidos en las redes por compartir todos los momentos con sus padres, desde un partido del Barcelona hasta premiaciones y pequeñas situaciones de la vida cotidiana. Podemos ver a los pequeños jugar al tenis, andar en monopatín, cantar junto a su madre o patear una pelota junto a su padre. Una familia sencilla, unida, divertida y muy carismática.

¿Por qué entonces los permanentes rumores de separación?

El círculo más cercano a la pareja niega cualquier distanciamiento entre Shakira y Piqué, dicen que jamás pasaron una noche separados exceptuando los compromisos laborales de cada uno fuera de casa, aunque admiten, eso sí, que los últimos tiempos no fueron fáciles para ellos. Primero, tuvieron que atravesar los inconvenientes de salud de sus hijos, que finalmente no fueron graves pero los mantuvieron muy preocupados. Luego, los problemas en la voz de la cantante, quien debió ser operada debido a una hemorragia que sufrió en las cuerdas vocales y que la llevaron a la suspensión de su gira mundial. Y, por último, el reclamo tributario que le hace el gobierno de España. Todo esto ha creado momentos de tensión y conflicto en la pareja que fueron vistos discutiendo en público en varias ocasiones, una de ellas en un restaurante con los niños presentes y en el que ella terminó llorando.

Los rumores de terceros en discordia tampoco les ponen fácil las cosas. Shakira es constantemente relacionada con Maluma, advirtiendo que sus sensuales videos traspasan la ficción. Y a Piqué, los medios españoles le recuerdan todo el tiempo lo bella que es su ex novia, la modelo Nuria Tomás, con quien planeaba casarse, antes de conocer a su actual mujer.

Lo cierto es que, pese a todas las especulaciones, fue la cantante quién contó cómo su pareja la contuvo, fue un pilar fundamental en su peor crisis y cómo la alentó a no abandonar su carrera pasado el torbellino de la maternidad. “Soy una mujer que debe compaginar el rol de madre con el de artista, el desafío más grande. Decidí que en cuanto Sasha fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación. Pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas y los temores que surgirían. Hubo un momento en que me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme, de dejarlo todo. Pero intervino Gerard. Me dijo alto y claro que él nunca me permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal fuera y a hacer lo que sabes hacer‘. Tenía razón, yo sólo estaba asustada. Aterrorizada”, le dijo Shak a la edición italiana de Vanity Fair.

En la actualidad nadie sabe a ciencia cierta si la relación se mantiene a flote o no. Ya que los rumores sobre sus problemas son constantes, y aún cuando se les ha visto juntos, últimamente, el rostro de Shakira no dice mucho. Se le ve cansada, se le ve desanimada y a veces muy poco interesada.

La historia de Shakira y Gerard Piqué ha sido romántica, ha sido apasionada, y ahora vive el peor de los escándalos. Ante todo lo anterior la presa rosa tampoco ayuda mucho con el acecho continúo.

Por ahora la pareja sigue en pie de lucha, y ninguno ha confirmado una posible separación, pero tampoco han hablando de boda a futuro.