¿Eugenio Derbez quiere qué le trabajen gratis?

Al comediante mexicano le enoja cuando los jóvenes solo piensan en el dinero

Eugenio Derbez cayó en la polémica cuando en una entrevista dio a entender que por manejar redes sociales no se debería de pagar, pero resulta que el video que se hizo viral sacaba a todo de contexto.

En entrevista para el programa de radio de la periodista Flor Rubio, el protagonista de “Overboard” aclaró la situación que enojó a muchos.

“Eso fue sacado de contexto, simplemente estaba compartiendo que no pienso en dinero cuando trabajo, que lo último de lo que hablo en las juntas es de dinero, no estoy diciendo que los jóvenes tengan que hacer eso“, explicó Derbez. “Especifiqué que los chavos de hoy preguntan al principio de cada junta, cuánto van a ganar y en mis tiempos lo que quería era una oportunidad, eso fue lo que dije y ahora están diciendo que yo dije que a los chavos no hay que pagarles, cosa que es mentira“.

Otra controversia en la que se metió el creador de “La Familia P.Luche” fue cuando expresó su opinión sobre el candidato a la presidencia mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien no considera una buena opción a ganar.

“Yo me enfoqué en hacer una película que haga reír a los mexicanos y de repente me preguntan en la alfombra por quién voy a votar y les digo que no sé, luego me preguntan que si tal persona es la mejor opción y les digo que no estoy seguro y luego se comienza armar una ola de controversia y empiezo a recibir insultos. Me duele un poco que quieran sacar su coraje conmigo, creo que deben sacarlo con la gente que lo provocó, no contra mí que no ni la debo y ni la temo”.