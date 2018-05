Semana electoral en Mexico: ¿AMLO en peligro?, la amnesia de Meade y ¿Anaya avanza?

Faltan 50 días para la elección... y así van las cosas

Aunque el número de mexicanos que votará desde el extranjero aumentó para este proceso electoral, al sumar 181,256, eso no alcanza ni el 2% de los votantes que podrían sufragar.

¿Por qué hay tan baja participación? Según el consejero electoral Enrique Andrade, hay una mezcla de factores: el poco interés, lo complicado del proceso y la falta de promoción. Es en el segundo y terceros puntos donde al Instituto Nacional Electoral (INE) le toca reforzar, promoviendo cambios en la ley para facilitar la votación con el pasaporte o instalando casillas en los consulados.

Por ahora habrá que conformarse con el número de votantes que, dicho sea de paso, sirven por ahora como un experimento electoral, pero están lejos de inclinar la balanza, al menos que el proceso sea realmente cerrado.

¿Un atentado contra AMLO?

El tema de la semana fue el periodista Ricardo Alemán y su incitación a matar a Andrés Manuel López Obrador, de la coalición “Juntos haremos historia”, lo que resultó en su despido de Televisa, Canal 11 y su salida voluntaria de Milenio.

Aunado a ello, el abogado Ricardo Peralta presentó una denuncia contra Alemán. “No confundir la libertad de expresión con el abuso indiscriminado de acceso a medios de comunicación”, expresó Peralta en un tuit, donde compartió la imagen de la denuncia. En el documento fechado el 7 de mayo por la oficina del Procurador General de la República (PGR) se indica que el procedimiento se inicia contra Alemán, ya que “pudiera incurrir en la conducta contemplada en el Capítuclo VII del Código Penal Federal, es decir, la Provocación de un Delito y Apología de Éste”.

Más allá de estos hechos, hay una pregunta que flota en el aire: ¿AMLO está en peligro? La respuesta viene del propio candidato puntero en las encuestas: “No se preocupen por eso. No pasa nada y no va a pasar nada, el que lucha con la justicia no tiene nada que temer”, aunque el día en que comenzaron las campañas, el padre Alejandro Solalinde externó su temor por la vida del candidato, al considerar que estaba desafiando demasiados poderes en México.

Según las cifras de la consultoría Etelekt reportadas por Univisión, hasta la fecha suman 90 políticos asesinados y más de 180 víctimas de agresiones directas, considerado ya el proceso electoral más violento del país.

Los empresarios

Organizaciones empresariales en México dieron un “golpe en la mesa” contra López Obrador, al considerar que su postura divide al país.

A través de un desplegado en medios de circulación nacional, los organismos más importantes externaron su postura, pero el diario El País confirmó que hay una campaña en contra del líder de Morena, al ver amenazados su “status quo… y, por ende, sus intereses”, por lo que decidieron “aumentar en mayo la sensación de miedo ante la posible victoria de López Obrador y cerrar filas con el conservador Ricardo Anaya, garante de la continuidad”, esto luego de los enfrentamientos públicos con el candidato.

“El objetivo es llegar a junio con posibilidades de revertir los sondeos y acaparar el voto útil de quien no quiere la victoria del líder de Morena, según se desprende de conversaciones con la decena de directivos consultados, bajo condición de anonimato”, publicó el diario.

Encuesta acera Anaya al puntero

La encuesta de la semana, hecha por GEA-ISA, da una perspectiva distinta de cómo va el proceso electoral que hasta ahora otros sondeos habían proyectado y, por supuesto, causó polémica.

Hay dos aspectos a destacar, el primero es que Anaya, de la coalición “Por Mexico al frente” está solo a 5 puntos porcentuales de distancia del López Obrador, y alejado de José Antonio Meade, de “Todos por México”. Es el primer sondeo que lo coloca tan con una posición cercana al empate técnico.

El segundo aspecto es que también es el primer sondeo donde AMLO no rebasa los 40 puntos o, dicho de otra forma, no roza los 50, como lo revelaron las de Reforma, Bloomberg y un análisis de El País a varios sondeos. Eso genera dudas sobre la disparidad de los resultados de GEA-ISA.

.@RicardoAnayaC se acerca a AMLO rumbo a #LaGrande2018, según GEA-ISA.

Revela encuesta que el morenista ocupa el 1er lugar en preferencia ciudadana, solo 5 puntos arriba del candidato del "Frente". https://t.co/VwxCBa1boQ pic.twitter.com/qLZwT3dmQN — POLÍTICO México (@politicomx) May 10, 2018

La amnesia de Meade

El candidato del PRI fue foco de burlas esta semana porque no recordó el título del libro que, supuestamente, él escribió.

En una entrevista en Televisa, el candidato de “Todos por México” fue cuestionado por Leo Zuckerman: “¿Por qué no ha escrito un libro”. Meade responde: “Va a salir la semana que entra”. Entonces Carlos Loret de Mola arremete: “¿Cómo se llama?”. Meade entonces revela: “No me acuerdo…”

Eso generó burlas en redes sociales y aunque el candidato quiso rectificar publicando en su cuenta de Twitter la portada del libro, ya se había hecho daño a sí mismo.

…Y para acabarla

El INE firmó un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para asegurar que no habrá “apagones” el día de la elección, aunque eso podría evitarse con plantas de luz potentes y que controlara la autoridad electoral no el gobierno federal.

Por otro lado, los candidatos independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez “El Bronco” siguen sin despuntar en las encuestas, aunque al segundo le hicieron una aplicación de celular donde retomaron su idea de cortarle la mano a los políticos que roban… ¿y luego?