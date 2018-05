Recibe un inquietante texto del teléfono de su padre muerto

Parece que estas experiencias son más comunes de lo normal

Cuando se pierde trágicamente a un ser querido, especialmente un padre o una madre, cualquier recordatorio de ellos puede ser una experiencia muy emotiva.

Stephen, de Worcester, de 37 años, perdió trágicamente a su padre por cáncer de pulmón hace seis años y, comprensiblemente, se sorprendió cuando recibió una notificación en su teléfono de un texto de su difunto padre.

El mensaje de texto del teléfono de su padre simplemente decía “prueba”, y luego de digerir que no se trataba de un acontecimiento sobrenatural, Stephen asumió que su madre estaba usando el viejo teléfono de su padre.

“Recibí el mensaje de texto el sábado por la mañana. Al principio me sorprendió un poco, pero tenía la sensación de que probablemente mi madre lo había enviado”, dijo Stephen a Unilad.

El hombre admite que se sorprendió por unos segundos, pero no cree en los fantasmas ni en el más allá, así que sabía que no era él. Se sintió muy triste porque lo extraña. No pasa un día sin parar y pensar en su padre en algún momento.

“Al principio fue impactante recibir un mensaje de texto de mi padre muerto. Principalmente porque él está muerto, así que es imposible, pero también porque cuando estaba vivo, dudo que supiera cómo enviar un mensaje de texto”.

La respuesta de la gente en Twitter ha sido encantadora y desgarradora al mismo tiempo. Parece que algunas personas han tenido una experiencia similar.

Poco después de recibir el mensaje de “prueba” del teléfono de su padre, Stephen recibió un mensaje de su madre que decía: “Voy a enviar un mensaje desde el teléfono antiguo de tu padre para ver si funciona”.

En respuesta a esto, Stephen hizo dos buenos comentarios: el primero fue “¿por qué no usaste tu teléfono para probarlo?” Y “¿por qué no enviaste este mensaje primero?”. Su madre se dio cuenta del error y le pidió perdón.