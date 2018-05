Ron Howard sobre ‘Solo: A Star Wars Story’: “Sabía que no podía cagarla”

El director explicó cómo tomó las riendas de la película después de que Lucasfilm despidiera a Phil Lord y Christopher Miller en medio del rodaje

El universo Star Wars es una máquina de hacer dinero para Disney desde que el gigante del entretenimiento compró Lucasfilm y todos los derechos sobre sus películas a George Lucas. Aún así, la producción de un blockbuster puede encontrarse con complicaciones por el camino.

Así ocurrió con “Solo: A Star Wars Story“. Cuando el rodaje ya estaba en marcha, desacuerdos “creativos” entre la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, los guionistas Lawrence y Jonathan Kasdan, y quienes estaban dirigiendo el film, Phil Lord y Christopher Miller, llevaron al despido de estos últimos y a la llegada del experimentado Ron Howard para llevar a buen puerto el proyecto.

“He hecho muchas películas en mi vida, pero el fervor que hay por ‘Star Wars‘ es incomparable. Es parecido a la sensación que tuve con el documental sobre The Beatles”, aseguró Howard en una rueda de prensa de presentación de “Solo” junto a los actores principales. “¡Sabía que no podía cagarla! Son películas que realmente importan a los fanáticos”.

“Llegué tarde a la película y ellos habían hecho muchas cosas”, explicó Howard sobre Lord y Miller. “Había cosas que funcionaban, otras que faltaban por hacer y otras que quería experimentar”.

“Para mí era muy importante trabajar las relaciones entre los personajes. Pero lo más complicado y divertido fue orquestar las escenas de acción. Eran grandes y complicadas”, añadió el director, responsable de incorporar a Paul Bettany como el villano del film, Dryden Vos.

Howard, que también dio un pequeño papel a su hermano Clint, defendió la importancia de grabar “todo lo que sea posible” en cámara y no en animación por computadora. “Hasta los mejores creadores de animaciones te lo dicen”, apuntó.

El director destacó la labor del equipo que trabaja en Lucasfilm: “La gente que está en una película como ‘Solo’ son muy dedicados, no sólo respecto a la historia de Star Wars, sino hacia donde va la franquicia”.

Entre ellos citó a Warwick Davis, que desde que se puso el traje de ewock en Return of the Jedi ha participado en diferentes ocasiones en el universo Star Wars.

“Warwick es una tradición, otro maestro. Ayuda con mucha cosas, no sólo con su personaje, sino guiando al equipo y dando consejos”, aseguró Howard.

Un western en el universo Star Wars

Howard reconoció que, aunque era fan de la saga, su conocimiento no era “enciclopédico”.

“Inmediatamente pensé, voy a hacer esto como si fuera una historia real. He hecho muchas historias reales. Voy a ir a por el corazón, el drama…”, explicó.

Lawrence Kasdan incidió en la misma idea. “Casualmente es un film de Star Wars, pero primero tratamos de hacer una historia que sea interesante, sobre un personaje interesante”, dijo el guionista.

“Han es un personaje que siempre he amado. Es temerario, cínico, no confía en nadie y es un poco estúpido, algo que me encanta. Hace y dice cosas que no debería, pero es parte de su encanto”, continuó.

Su hijo Jonathan, co-guionista, añadió: “Queríamos ver cómo podíamos encajar el personaje de Han Solo en un western. Al estilo de los personajes de Bogart, McQueen… personajes con tradición. La gente tiene una relación personal con estos personajes, y la disfruta”.

Los dos guionistas, padre e hijo, formaron un buen equipo, según Jonathan: “Yo como el fan y él como el maestro jedi”.