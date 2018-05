El iPhone 7 Plus es aún una buena opción para los fans de Apple

Fue el primer teléfono de la marca con dos cámaras en la parte de atrás y ahora se puede encontrar con descuento con varias operadoras

El iPhone 7 Plus tiene 5.5 pulgadas y su doble cámara trasera proporciona un verdadero zoom óptico 2x, con un modo bokeh perfecto para retratos. El teléfono es resistente al agua, y su batería dura más tiempo que el modelo anterior. Las nuevas opciones de mayor almacenamiento incluyen el modelo de 256GB para los fotógrafos serios.

Más allá de la cámara doble, el iPhone 7 y 7 Plus tienen mucho en común. En realidad son dos variantes del mismo teléfono. Ambos son resistentes al agua y tienen el mismo procesador Fusion A10. Sí, ambos carecen de toma de auriculares. Incluso la duración de la batería ha igualado un poco entre ambos: el más pequeño, el 7, hace mayores mejoras sobre el 6S del año pasado que el 7 Plus hace sobre el iPhone 6S Plus.

El 7 Plus no gana tanto en duración de batería como el más pequeño, iPhone 7, pero es mejor: el 7 Plus no ha necesitado una recarga durante un día completo de uso.

El Plus también cuenta con memoria RAM adicional, tiene 3GB frente a 2GB del iPhone 7.

La falta de entrada tradicional para audífonos es el mayor inconveniente de este teléfono. Vas a tener que usar el puerto Lightning, el adaptador que viene incluido o bien usar audífonos inalámbricos. El diseño da muestras de fatiga — Apple lanzó por primera vez la línea Plus en 2014 — sobre todo ahora que su competencia puede hacer que una pantalla de 5.5 pulgadas quepa en cuerpos más pequeños y más sexy.