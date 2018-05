Lupillo Rivera rompe en llanto y le pide perdón a su madre Doña Rosa

Hoy fue un día muy especial para mi 🙏🏼Espero pronto también reencontrarme con mi familia , después de vivir navidades ,cumpleños , duelos lejos de ellos 💔, ver casi morir a mi mamá y no estar con ella , hoy por hoy puedo decir que los 2 somos libres de buscar a quien nos hace felices, amo profundamente a mi aun esposo porque su felicidad es la mía , porque es el hombre que me dio lo más importante que tengo NUESTROS HIJOS !! AUNQUE DEBO ACLARAR QUE NADIE ALEJA A NADIE DE NADIE , SOY RESPONSABLE DE ALEJARME DE MI FAMILIA POR ENFOCARME EN MI VIDA QUE FUERON MIS HIJOS Y EL ❤️❤️❤️❤️respeto a su familia, su vida y sus decisiónes, estoy feliz por este reencuentro, se que el Nesecita de personas así cerca de su vida en estos momentos, Lupe créeme que por fin me di cuenta que dejaste tu orgullo a un lado y pediste perdón a quien en algún momento fue como mi segunda madre ❤️ …. En la vida todo llega ,todo pasa y todo cambia. Imposible desearte algún mal Gracias por permitir que te entregara mis mejores años , mi mejor piel, mi mejor sonrisa, mi mejor mirada ,no estuve contigo solo en las buenas si no que también en las muy malas ….. este no es el Final ….. ES SOLO EL PRINCIPIO 😉 #DiosNosDeSabiduriaAnteTodo 🙏🏼

