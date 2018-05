Marjorie De Sousa envía mensaje del Día de las Madres pero le sale “el tiro por la culata”

Las madres!! Cómo valoro cada día más esa palabra, también a mi madre, aunque muchas veces nos enojemos y no entendamos su manera de cuidarnos, siempre están pendientes de nuestro bienestar, arriesgan todo cuando nos tienen, nos aman incondicionalmente, siempre están ahí en las buenas y en las malas. Incluso cuando nos equivocamos y caemos, sin juzgarnos nos abren los brazos y solo nos consuelan. Ellas están en las bendiciones más grandes, son amigas, son nuestro apoyo incondicional y también aguantan todo con tal de vernos bien, hoy soy una de ellas. Hoy comprendo mucho más lo que significa ser mamá, gracias mami por tanto, gracias hijo por tu milagro. Feliz día de las madres😍 mis guerreras incansables ❤❤❤

A post shared by Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) on May 10, 2018 at 9:23am PDT