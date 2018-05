VIDEO: Recital de Vasyl Lomachenko sobre Jorge Linares en el Garden

El zurdo ucraniano noquea en diez asaltos al venezolano

NUEVA YORK – Vasyl Lomachenko dejó probado anoche en Nueva York que si es tan bueno como dicen al derrotar por nocaut técnico al venezolano Jorge Linares en una pelea sin equivalencias en todo su trayecto.

Una ruda combinación de golpes a la cabeza acabó el combate cuando transcurrían 2:08 del décimo asalto después de que el zurdo ucraniano dominara la batalla de manera insultante.

Sorprendió “Loma” con la iniciativa, pero de una vez Linares se lo sacó de encima con duros bombazos para advertirlo. No hubo asalto de estudio y fueron a meter leña desde temprano.

La rapidez de manos del ucraniano hacía ver muy estático a Linares que le costaba frenarlo y ya en el segundo asalto, la marca de HiTech anunció que si la esquina del venezolano no cambiaba el guión podía tener una noche muy larga.

Estaba claro que si Linares quería probar que era el perro grande del patio, corridos tres asaltos lo estaban repasando sin hacer nada distinto a otros rivales de Lomachenko.

Con un cuarto del trayecto recorrido la pelea era de un solo lado y la platea esperaba ver la mejor versión de Linares. Lucía lento y su lenguaje gestual contaba todo lo frustrado que estaba.

En cuatro asaltos corrido el ucraniano le había perdido el respeto y sin ninguna amenaza de Linares por momentos lo traía como un pera de guanteo en el gimnasio.

Sin respuestas aunque no lastimado seriamente, Linares aguantaba la lluvia de golpes y tirana el uno-dos arriba para poder respirar. Igual, la tónica no cambiaba y se peleaba como quería Loma no como lo había planeado la esquina de Linares.

Extrañamente la desventaja física del europeo la convertía en ventaja para moler a su rival con golpes cortos desde todos los ángulos.

Faltaban 26 segundos del sexto y de nuevo Loma vino a meter leña, pero esta vez de manera inercial el uno dos de su rival llegó pleno y frontal a su rostro y… se fue a la lona ante el estupor del público.

La caída del peleador dominante replanteaba las cosas y era otra pelea.

Pero no fue así porque Lomachenko descansó el séptimo, pero de nuevo en el octavo fue un huracán y en ese punto del combate a Linares ya no le quedaba otra opción que un golpe salvador.

Eran los asaltos de campeonato y Lomachenko ya tenía en su mochila el título de lo ligeros AMB. Linares se hundía físicamente y ya no tenía respuestas.

Loma olió la sangre en el décimo y fue a meter más leña ante un enemigo que ya no se defendía. Hasta seis golpes entraron de manera limpia al rostro del venezolano, que se desplomó dramáticamente.

El árbitro se aferró al reglamento, pero cuando Linares se puso de pie y lo miró a los ojos, se enteró de que la pelea había terminado.

Poco que agregar a una actuación hechizante de Vasyl Lomachenko que frente al rival de más kilates de su corta carrera dio un recital en el mítico Madison Square Garden.

Ahora pone en su lista a Mickey García y si es que Top Rank lo permite los fans del boxeo podrían ver otra versión de los titanes de las 135 libras con un protagonista excluyente que va por ahí coleccionando títulos: Vasyl Lomachenko.

Con esta victoria el ucraniano pone su marca en (11-1 y 9KO’s) y Jorge Linares queda con (44-4 y 27KO’s). “Loma” ahora ha sido campeón en tres categorías distintas.