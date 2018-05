Las peores inversiones en autos para 2018

Bonitos, algunos, baratos pocos, pero eso sí, son poco confiables para quien los adquiere

Adquirir un auto nuevo, resulta una importante inversión, sobre todo cuando hablamos de últimos modelos, es por ello que es importante tomar en cuenta cada detalle de estos vehículos.

Existen autos que se ven bien de lejos y en los anuncios, sin embargo, una vez que los compras comienzan los problemas que pueden ser desde descomposturas constantes, pobres terminados, falta de comodidad y mal desempeño.

Esas pequeñas fallas que no podrás advertir antes de usar el auto, los hace una mala inversión, por ello te recomendamos solicitar al proveedor que te permita probar el automóvil antes de decidir si lo compras o no.

Aquí te presentamos las peores inversiones que puedes hacer en este año.

1-Dodge Grand Caravan

Tiene varios problemas pues no solo su diseño es poco atractivo y su segunda fila de asientos terriblemente incómoda, sino que su economía de combustible es la peor de todas las máquinas de su tipo. Un precio competitivo que no vale la pena pagar.

2- Fiat 500

Este pequeño es del gusto de muchos, y en general todo parece ir bien hasta que escuchas términos como “motor de revoluciones libres”, terrible manera de hacer los cambios, pobre manejo, incomodidad; con ello entenderás por qué es mejor guardarte tu dinero.

3- Ford Transit Connect

Este vehículo tiene la apariencia de un Focus crecido de manera extraña, pues en él caben seis o siete personas, pero no es una mini van, no es una pick up, no es una camioneta, sino algo terrible. Una combinación de mala economía, poca potencia e incomodidad en un solo lugar.

4- Dodge Journey

Para muchos es una sorpresa encontrar este vehículo en la lista, pero los que saben de su pobre eficiencia en cuanto al combustible, pobre seguridad en pruebas de impacto, además de incómoda para los pasajeros. Como el FIAT 500, es un auto barato que debes evitar.

5- Mercedes-Benz GLA

Esto podría parecer algo increíble: Un Mercedes en la lista, pero aunque no lo creas, esta versión con esteroides del CLA, tiene los problemas de los autos de lujo, tales como la poca refinación de su sistema de dual-clutch eléctrico y una transmisión pobre. Si vas a pagar tanto, debe ser perfecto.