Editorial: Puros prejuicios

La idea de que los inmigrantes indocumentados son gente de poca educación que le cuesta la asimilación a una sociedad moderna es una mentira. Es una generalización inapropiada y una afirmación que ignora la historia de EEUU.

El comentario del jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, refleja los prejuicios existentes hacia los latinos, que tienen connotaciones racistas. Además, es una visión que coloca a todos los indocumentados en una misma bolsa.

Los indocumentados que cruzan la frontera sur representan la mitad de las personas sin papeles que viven en EEUU. La otra son gente que entra con una visa y se queda después de que ésta expira.

Para Kelly parece que todos son iguales. No hay diferencias entre los que llegan por avión o los que cruzan la frontera. Y la manera de insultar a todos es denigrando a los que vienen del Sur.

El jefe de gabinete dijo que los indocumentados tienen dificultades para asimilarse a la vida moderna en Estados Unidos, que vienen del campo con poca educación formal, que no hablan inglés, que no se integran bien y que no tienen habilidades.

La historia de nuestro país muestra que los inmigrantes europeos, incluso los descendientes de Kelly, llegaron sin saber inglés. Muchos de ellos, como los de ahora, vinieron del campo sin un alto nivel de educación para asentarse en las ciudades. Estos inmigrantes escucharon en su época la queja de los nativos, idéntica al del militar retirado.