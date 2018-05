El “bautismo más violento” indigna las redes sociales

¿Bautismo o abuso? Esa es la pregunta...

Y es que bastan segundos para quedar impactados por la crudeza de las imágenes.

Un sacerdote de una iglesia cristiana ortodoxa sumerge en repetidas ocasiones con violencia en una pila con agua a un bebé de pocos meses. De fondo, se ve a un grupo de niñas que observan con incredulidad la escena.

El video fue grabado en una iglesia de Ayia Napa, en la isla mediterránea de Chipre.

El clip se ha popularizado en redes luego de que fuera compartido en Twitter el 8 de mayo.

Algunos cibernautas argumentaron que el procedimiento podría incluso dejar con traumas al menor. Otros lo describieron como el bautismo más violento que han visto.

A esto, seguidores de la fe dijeron que se trata de un procedimiento regular.

“Esto es un bautismo ortodoxo. Todos los bebés bautizados en la tradición ortodoxa pasan por esto. Yo mismo he pasado por ello cuando era bebé y estoy bien, así que no se preocupen, el bebé no va a tener ningún trauma”, contestó una usuaria identificada como Ana Mrt.

Pero lo anterior no convenció a muchos que cuestionaron la legalidad del ritual.